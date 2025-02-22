Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.602,16 %-2,09
        DOLAR 36,4269 %0,38
        EURO 38,1497 %-0,05
        GRAM ALTIN 3.438,13 %0,27
        FAİZ 39,64 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 38,14 %-0,73
        BITCOIN 96.604,00 %1,34
        GBP/TRY 46,0741 %-0,03
        EUR/USD 1,0458 %-0,41
        BRENT 74,43 %-2,68
        ÇEYREK ALTIN 5.621,33 %0,26
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Çiğ süt ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi - Alışveriş Haberleri

        Çiğ süt ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi

        Çiğ süt üretimi ve kalitesiyle, üretim planlamasına katkı ve bu alanda sürdürülebilirliği sağlamak üzere, 2025-2026 yıllarında üreticilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine, sözleşmeyle satış belgesi karşılığında süt toplama merkezi vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren tarımsal amaçlı örgüte üye veya ortak olan üreticilere temel destek ödemesi yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:32 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiğ süt ödemelerine ilişkin esaslar belirlendi
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığının, "Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine, sözleşmeyle satış belgesi karşılığında süt toplama merkezi vasıtasıyla satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren tarımsal amaçlı örgüte üye veya ortak olan üreticilere temel destek ödemesi yapılacak.

        Manda, koyun, keçi sütü ile niteliğine ve pazarlama şekline göre inek sütü için, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve kriterler ile üretim maliyeti dikkate alınarak, birim tutarlar üzerinden temel destek belirlenecek.

        REKLAM

        Temel destek şartlarını sağlayan üreticilere belirlenen katsayıların temel destek tutarı ile çarpımından elde edilen tutar ilave edilerek ödeme yapılacak.

        Destekleme amaçlı veri tabanlarında inek ve mandalardan günlük olarak en fazla toplam 430 litre, koyun ve keçilerden ise 100 litre çiğ süt üreten ve süt işleme tesisine satan aile işletmeleri sütü için ilave 0,3 katsayıdan yararlandırılacak.

        Destekleme takvim yılı başlangıcı itibarıyla üzerinde BSKS ve TÜRKVET'te işletme kaydı bulunan kadın üreticilerin veya destekleme takvim yılının son gününde 41 yaşından gün almamış üreticilerin ürettikleri süt için ilave 0,3 katsayı uygulanacak.

        Süt havzası olarak belirlenen Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli'de üretilen süt için ilave 0,4 katsayı, manda, koyun, keçi sütü için ilave 0,8 katsayı eklenecek.

        ESK'YE SÜT ÜRÜNÜ SATAN ÜRETİCİLER DE DESTEKLEMEDEN YARARLANDIRILACAK

        Hastalıktan ari işletmeler veya Avrupa Birliği (AB) onaylı işletmelerde üretilen süt için ilave 3 katsayı uygulanacak.

        REKLAM

        Ürettiği çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, tarımsal amaçlı örgütler aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumuna (ESK) satan üreticiler de desteklemeden yararlandırılacak. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.

        Desteklemeden yararlanmak isteyen üretici BSKS'ye veri girişi için yetkilendirilmiş tarımsal amaçlı örgüte üye ise bu örgüte, veri girişi yetkisi bulunmayan tarımsal amaçlı örgüte üye ise, örgüt aracılığıyla il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

        Destekten yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların aynı işletme adına Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve TÜRKVET'te kayıtlı olması gerekecek. Ayrıca tüm üreticiler, işletmesinin bulunduğu ilçe bazında BSKS'ye kayıt olacak.

        Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak.

        Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

        YENİ TEBLİĞ 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

        Öte yandan, 28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği" yürürlükten kaldırıldı.

        Yeni tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte