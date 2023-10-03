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        Haberler Yaşam Çiğdem İsminin Anlamı Nedir? Çiğdem İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Çiğdem isminin anlamı

        İsimlerin ya da adların, çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Çiğdem adının anlamını biliyor musunuz? Çiğdem ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:56
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        Çiğdem isminin anlamı
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        İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Çiğdem isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        ÇİĞDEM ADININ ANLAMI NEDİR?

        Çiğdem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Çiğdem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Çiğdem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        ÇİĞDEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Çiğdem ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Zambakgillerden, türlü renklerde çiçek açan, çok yıllık, yumrulu bir kır bitkisi.
        • Şarkı söyleyen, şakıyan.

        ÇİĞDEM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Çiğdem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Çiğdem adını koymak caizdir.

        ÇİĞDEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Çiğdem ismini kullanan 104.451 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Çiğdem ismini kullanan 25.551 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Çiğdem ismini kullanan 7.401 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Çiğdem ismini kullanan 4.298 kişi bulunmaktadır.

        ÇİĞDEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Çiğdem ismindekilerin yaratıcılıklarında sınır yoktur. İnsanlarla iletişim kurma konusundan oldukça deneyimli ve becerilidir bu sayede istediği her türlü bilgiye kolayca ve hızlı bir şekilde erişebilirler. İletişim kurma becerisinden dolayı yanlış insanları da fazlasıyla karşılarına çıkarabiliyor bu durum. Dikkatli olmalarında her zaman fayda var. Ruh halleri değişkendir. Aşırı derecede tutkulu insanlardır.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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