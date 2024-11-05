Misafirliklerde, davetlerde, bayramlarda hayatımızın birçok yerinde severek tükettiğimiz çikolatalar, ruhsal olarak da bize yardımcı oluyor mu? Peki, çikolatanın ardındaki bilimi ve bizi nasıl daha iyi hissettirdiğini hiç merak ettiniz mi?

ÇİKOLATANIN RUH HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi İnsan Farmakolojisi Merkezi, çikolatanın belirli bileşenlerinin ruh halini iyileştirdiğini ortaya koyan önemli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu bileşenlerin başında, çikolatada bulunan ve beynin serotonin üretimine yardımcı olan triptofan yer almaktadır. Serotonin, bizi mutlu ve tatmin olmuş hissettiren bir nörotransmitterdir.

REKLAM KAKAO ÇEKİRDEKLERİNİN KİMYASAL BİLEŞENLERİ Diğer birçok çekirdekte olduğu gibi kakao çekirdekleri de yüksek miktarda yağ içerir. Kakao çekirdeklerinde bu oran toplam ağırlığın %50'sini veya daha fazlasını temsil eder. Yağdan sonra çekirdeklerdeki en önemli bileşikler proteinler ve azotlu bileşiklerdir (%1.0-2.5 oranında teobromin ve %0.06-0.4 oranında kafein). Teobromin (3,7-dimetilksantin), çikolataya hafif acı tat veren bir bileşiktir. Teobromin vücutta bir uyarıcı gibi görev yapar. Bu yüzden kafein ile benzerlik gösterir. Teobromin bir vazodilatör, yani kan damarlarını genişletici etki gösterir ve kan basıncını düşürür.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın (USDA) paylaştığı verilere göre, çeşitli kakao ve çikolata ürünlerinin 100 gramında bulunan teobromin miktarları şöyledir: REKLAM - Tatlandırılmamış kakao tozunda: 2634 mg - Tatlandırılmamış çikolatada: 1297 mg - %70 oranında kakao içeren bitter çikolatada: 802 mg - Mars Twix çikolatada: 39.9 mg Çikolatanın ruh halini iyileştiren diğer bileşenler arasında feniletilamin ve teobromin bulunmaktadır. Feniletilamin, doğal bir antidepresan etkisi gösterirken, aşık olduğumuzda yaşadığımız kalp atış hızı artışı, uyanıklık ve motivasyon gibi hisleri de tetikler.

Teobromin ise, esrarınkine benzer bir hafif yükseklik hissi yaratarak rahatlatıcı bir etki sunar ve stresi azaltır. YEME EYLEMİ VE STRESLE BAŞ ETME Diğer araştırmalar, yeme eyleminin stresle başa çıkmanın bir yolu olduğunu göstermektedir. Bitter çikolatanın lezzeti, onu duygusal zorluklarla başa çıkmak için etkili bir mekanizma haline getirir. Çikolata yemek, stresli durumlarla başa çıkmak için yaygın bir yöntem olarak görülmektedir. REKLAM Toplum genelinde çikolatanın yenmesi eğlenceli bir deneyim olarak algılanmakta ve kötü bir durumda kendimizi daha iyi hissetmemizi sağladığı düşünülmektedir. Bu zihniyet, birkaç parça çikolata yediğimizde zihnimizde oluşan mutlu duyguları pekiştirebilir. Çikolata yediğimizde, kendimizi daha iyi hissettiğimiz inancı, toplumsal bir norm haline gelmiştir.