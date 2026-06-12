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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çikolata stokları tükendi

        Çikolata stokları tükendi

         Züber, çikolata kategorisinde yeni ürünlerini satışa sundu. Firma, lansman sonrası oluşan yüksek talep nedeniyle ürünlerin 24 saatte tükendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Çikolata stokları tükendi

        Züber; rafine şeker, soya lesitini, emülgatör ve koruyucu kullanmadan geliştirdiği yeni çikolata ailesini tüketicilerle buluşturdu. Firmadan yapılan açıklamaya göre market raflarında yerini almaya başlayan ürünler, 11 Haziran'da online olarak satışa sunulmasının ardından 24 saat içinde tükendi.

        Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, lansmana ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Züber Chocolate'ı geliştirirken amacımız yalnızca yeni bir ürün sunmak değil, çikolata kategorisine farklı bir bakış açısı kazandırmaktı. Tüketicinin verdiği bu güçlü tepki, aslında uzun süredir ihtiyaç duyulan bir boşluğu doğru şekilde doldurduğumuzu gösteriyor. İlk günden gelen yoğun talep ve stokların kısa sürede tükenmesi bizim için çok değerli bir geri bildirim oldu. Hızlıca stoklarımızı güncelleyerek, bu yoğun talebe hızlı şekilde cevap veriyor olacağız.''

        Yoğun talep sonrası Züber Chocolate için üretim kapasitesi artırılırken, yeni parti ürünlerin çok kısa süre içinde yeniden satışa sunulması planlanıyor.

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