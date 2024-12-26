Pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlerin ilk hedefi genellikle siyah noktalardan kurtulmak oluyor. Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını sizler için derledik.

SİYAH NOKTA NASIL OLUŞUR?

Pek çok insanın yaşadığı dermatolojik sorunlardan biri olan siyah noktalar, ciltte çıkan iltihaplı olmayan bir sivilce türüdür. Tüketilen gıdalar, kirli havaya maruz kalmak ya da kullanılan makyaj ve bakım ürünleri gözenekleri tıkayabilir. Tıkanan gözeneklerdeki kir, havayla temas ettiğinde oksitlenir ve siyaha döner. Bu da siyah nokta oluşumuna neden olur. Siyah nokta, boyun, omuzlar, sırt ve vücudun farklı bölgelerinde görülebilir. Fakat en çok burunda ortaya çıkar.

REKLAM SİYAH NOKTA NEDEN OLUŞUR? Ölü deri hücreleri, tüketilen gıdalar, hormonal dengesizlikler, ilaçlar, stres ve makyaj kalıntıları gözeneklerde birikerek kişinin yağlı bir cildi sahip olmasına neden olur ve siyah nokta oluşturur. Özellikle yağlar ve ölü deri hücreleri folikülün açıkların birikir ve şişlik meydana getirir. Havaya maruz kalan bu şişlik, siyah bir görüntüye dönüşür. Siyah noktalar bir tür akne vulgaris veya hormonal sivilceler olarak bilinir. Kapalı gözenekler oluşturan beyaz noktaların aksine, siyah noktaların açık yüzeyleri vardır ve bu da koyu renkli bir oksidasyon oluşturur.

Siyah nokta oluşumuna neden olan etkenler şu şekilde sıralanır: - Cinsiyet ve yaş - Genetik siyah nokta yatkınlığı - Doğru temizlenmeyen makyaj sonucunda oluşan bakteriler - Hava kirliliği, terleme - Cilt tipinin yağlı oluşu - Artan sebum üretim - Anormal keratin oluşumu - Artan hormonlar SİYAH NOKTALAR EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜR? Yanaklarda siyah nokta olabileceği gibi en çok burunda siyah nokta görülür. Ancak vücudun her yerinde siyah nokta olabilir. Hafif yükselti oluşturur ve renginin koyu olması nedeniyle kolaylıkla fark edilir. Özellikle aynaya dikkatle bakıldığında burundaki siyah noktalar hemen fark edilir. Yanakta siyah nokta oluşması da son derece olağandır. Aslında hafif bir akne türü olan siyah noktalar, yüzün daha çok yağ bezlerinin olduğu bölgelerde görülür. Bu yüzden de en çok alın, burun ve çenede ortaya çıkar. Ayrıca boyun, sırt ve göğüs bölgelerinde de oluşabilir.

REKLAM SİYAH NOKTALARDAN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR? 1. AŞIRI MAKYAJ YAPMAYIN Cildinize iyi bakmak istiyorsanız fazla makyajdan kaçının. Makyajı ölçüde yaptığınızda siyah noktalara karşı tedbir almış olursunuz. 2. DOĞAL ÜRÜNLER SEÇİN Siyah noktaların önlenmesinde kullandığınız ürünlerin salisilik asit veya glikolik asit içermeleri önemlidir. Özellikle salisilik asit gözeneklerin açılmasına ve temizlenmesine yardımcı olurken cilt hücrelerinin yeniler. Gündelik cilt temizliğinde bu ürünleri kullanmaya özen gösterin. Yatmadan önce de cildiniz için kullanacağınız retinol içerikli ürünler sayesinde ciltteki pullanmayı önleyip kolajeni desteklemiş ve daha sıkı bir cilde kavuşmuş olursunuz.

3. YAĞSIZ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN Yağ içeren ürünler siyah noktalara davetiye çıkarabilir. Losyon ve güneş kremi tercihinde bulunurken su bazlı olanları kullanabilirsiniz. REKLAM 4. YÜZÜNÜZÜ DÜZENLİ YIKAYIN Yüzünüzü sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yıkamanız, gündüz ve gece biriken yağların giderilmesine yardımcı olur. Günde 2’den fazla yüz yıkamak da cildin tahriş olmasına neden olur. Ayrıca yüzünüzün ihtiyacı olan doğal yağlardan arındırarak aşırı yağ üretimini ve buna bağlı siyah nokta ve gözenek tıkanmalarını beraberinde getirir. Aşırı sebum üretimi fazla yıkama sonucu oluşur ve siyah noktaya sebep olur.

SİYAH NOKTA TEMİZLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR? 1. SALİSİLİK ASİTLE TEMİZLEYİN Salisilik asit, siyah nokta ve sivilcelerin tedavisinde yararlanılan bir bileşendir. Günlük temizleyicilerin içerisinde yer alan salisilik asit, gözeneklerde biriken aşırı yağ, günlük kir ve ölü cilt hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olur. Birçok kişi salisilik asite karşı duyarlı olabilir. Cildiniz tepki verdiği durumda kullanmayı bırakın. 2. PEELİNG YAPIN Siyah noktalar için düzenli yapılan peeling, gözeneklerin tıkanmasına yol açabilecek aşırı miktardaki ölü deri hücrelerinin temizlenmesine yardım eder. Peeling aynı zamanda mevcutta var olan siyah noktaları da nazikçe temizler. Alfa hidroksi asitler (AHA'lar) ve beta hidroksi asitler (BHA'lar) içeren ürünlerden yararlanarak gözenekleri temizlemek mümkündür.

REKLAM 3. CİLT FIRÇASI KULLANIN Cilt fırçası, biriken aşırı yağ ve fazla ölü cilt hücrelerini temizleyerek AHA'lar ve BHA'larla benzer peeling faydaları sağlar. Cilt fırçalarını hijyen açısından sıklıkla temizleyici yardımıyla yıkanması tavsiye edilir. 4. KİL MASKESİ KULLANIN Kil maskeleri ciltte bulunan yağların ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve gözenekleri açar. Kil maskeleri kükürt içerdiğinden ölü deri hücrelerini parçalar. Böylelikle siyah noktaların temizlenmesini sağlayarak oluşumunu da engeller.

EVİNİZDE YAPABİLECEĞİNİZ SİYAH NOKTA MASKELERİ SÜT VE BAL MASKESİ Süt, doğal ve cildin temizlenmesin yardımcı olan laktik asit içerir. Cilt tarafından kolayca emilerek, ölü hücreleri uzaklaştırır ve gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Bal ise cildin parlak ve ışıltılı görünmesini sağlar. Siyah noktalara karşı süt ve bal maskesinden yararlanılabilir. REKLAM KARBONAT VE BALLI YÜZ MASKESİ Siyah noktalara karşı evde yapabileceğiniz diğer bir maske kabartma tozu ve bal maskesidir. Kabartma tozu, cildin pH'ını nötralize edeR VE ölü cilt hücrelerini temizler. Bal ise cildi parlatır.