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        Haberler Yaşam Cilt bakımını aksatıyorsanız bunları mutlaka görmelisiniz: Düzenli bakım yapan 10 kadın öncesi sonrası karelerini paylaştı!

        Cilt bakımını aksatıyorsanız bunları mutlaka görmelisiniz: Düzenli bakım yapan 10 kadın öncesi sonrası karelerini paylaştı!

        Cilt bakımını aksatmanın sonuçlarını merak ediyor musunuz? Düzenli bakım yapan 10 kadının öncesi ve sonrası fotoğraflarını görünce, cilt bakımının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. İşte o kareler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.06.2024 - 01:36
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        Cilt bakımını ihmal etmek, cildin zamanla sağlığını kaybetmesine neden olabilir. Ancak düzenli bakımın gücünü, 10 kadının çarpıcı öncesi ve sonrası fotoğraflarında görebilirsiniz. Bu etkileyici değişimlere tanıklık etmek, cilt bakım rutininizi gözden geçirmenize yardımcı olabilir...

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        1. "3 haftalık düzenli kırmızı ışık terapisi."

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        "Kırmızı ışık terapisinin en büyük farkını gözlerimden anlayabilirsiniz."

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        2. "Boynuma botoks yaptırdıktan 4 gün sonraki değişim."

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        3. “Dermatologum ilk BBL tedavimi uygulamadan önce ve 3 hafta sonra.”

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        4. “İki hafta içinde 31 yaşıma giriyorum ve size yağlı ve sivilceye yatkın cildimin şu ana kadar kaydettiği ilerlemeyi göstermek istedim.”

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        5. "26'dan 30'a"

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        6. “1 seans sonrasında mikroiğneleme sonuçlarımı paylaşmak istiyorum. 1. fotoğraf bir gün öncesine ait. 2. fotoğraf ertesi güne ait. 3. fotoğraf mikro iğnelemeden 2 hafta sonrasına ait.”

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        7. “Bu, cilt bakımıyla geçirdiğim yılın öncesi ve sonrası. Her zaman harika olmasa da geriye dönüp bir miktar ilerleme görmek güzel.”

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        8. “Niacinamide gözeneklerim için gerçekten harika oldu.”

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        9. “İkisi arasında 13 aylık fark var.”

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        10. “Mutluluk gözyaşları dökmek. Resimler arasında 7 hafta var.”

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Reddit

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