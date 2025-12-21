Cimbom'a kötü haber: Cezalı duruma düştü!
Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da sarı kart gören Lucas Torreira, cezalı duruma düştü. Uruguaylı orta saha, ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek
Giriş: 21.12.2025 - 21:42 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:42
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Maçta 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira sarı kart sınırından dolayı cezalı duruma düştü.
Lucas Torreira ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
