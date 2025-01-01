Cimbom'dan yerli operasyonu!
Galatasaray transferden önce iç barışı sağlayacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa'dan talipleri olan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a imza attıracak
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray transferden önce iç barışı sağlayacak.
İlk olarak Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan ve yıllık ücretine zam yapan sarı-kırmızılılar diğer yerli oyuncuların haklarını da koruma altına alacak.
Galatasaraylı idareciler, yıllık ücretleri döviz değil Türk Lirası cinsinden ödenen yıldızlarla masaya oturacak.
Avrupa devlerinin peşinde koştuğu Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmeleri hem uzatılacak hem de yıllık ücretlerine zam yapılacak.
Yabancı futbolculara Euro olarak ödeme yapan Cimbom, takımı son üç sezondur sırtlayan yerli futbolcuların da maddi - manevi haklarını böylece koruyacak.
Sarı-kırmızılı idareciler, Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücreti için daha önceden görüşmeler yapmış ve prensipte el sıkışmıştı.
Galatasaray yeni yılla birlikte milli yıldızın mukavelesini 1.8 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlıyor.
Cimbom'un ilk etapta imza attıracağı diğer yıldız ise Yunus Akgün...
Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt gibi takımların peşinde olduğu milli futbolcunun temsilcisiyle masaya oturulacak.
16 milyon TL'Lik yıllık ücreti bulunan Yunus Akgün'e daha önce aracılar ile 40 milyon lira teklif edilmişti.
Sarı-kırmızılı kulüp Yunus'un yıllık ücretini de 1,4 milyon Euro'ya denk gelen 50 milyon lira civarına çekmeyi hedefliyor.
Galatasaraylı idareciler, 8 yaşından bu yana altyapıda bulunan Yunus Akgün'ün görüşmelerinde pürüz yaşamayacağını düşünüyor.