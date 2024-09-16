Çin'de 1950'den bu yana bir ilk

Küresel ölçekte en düşük emeklilik yaşlarına sahip olan Çin'de 1950'den bu yana ilk kez emeklilik yaşları yükseliyor.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, ülkenin emeklilik yaşını yükseltme önerisinin Çin'in en üst düzey yasama organı tarafından onaylandığını duyurdu.

Çin'de 1960'ta yaklaşık 44 yıl olan ortalama yaşam süresinin 2021 itibarıyla 78'e çıkması ve 2050'ye kadar 80'i aşmasının öngörülmesi nedeniyle yetkililer tarafından reform acil olarak değerlendiriliyordu. Aynı zamanda yaşlıları desteklemek için gereken çalışan nüfusun da azalması hükümeti harekete geçirmişti.

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1 OCAK 2025 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Yürürlüğe girecek yasa ile birlikte erkekler için emeklilik yaşı 60'tan 63'e çıkarılacak. Beyaz yakalı kadınlar için bu yaş 55'ten 58'e, mavi yakalı kadınlar için ise 50'den 55'e çıkarılacak. Değişikliklerin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi ve 15 yıllık bir süre boyunca uygulanması planlanıyor. Avustralya'daki Victoria Üniversitesi Politika Çalışmaları Merkezi'nde kıdemli araştırma görevlisi olan Xiujian Peng Reuters'a yaptığı değerlendirmede, hükümetin emeklilik yaşını yükselterek iş gücüne katılım oranını artırabileceğini ve böylece nüfusun yaşlanmasının olumsuz etkilerini hafifletebileceğini söyledi. ANZ'nin Çin Kıdemli Stratejisti Xing Zhaopeng ise bu adımın kısa vadede çok az etkisi olacağını ancak uzun vadede istikrarlı üretkenlik büyümesinin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.