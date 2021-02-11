Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı

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Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi'nden (NRTA) yapılan açıklamada, BBC World News'ün Çin hakkındaki haberlerinden bazılarının "doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini" ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede BBC World News'ün yayın yapmasının yasaklandığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bu hareketi "dünya gözünde Çin’in itibarına zarar verecek, medya özgürlüğünün kabul edilemez bir kısıtlaması "olarak nitelendirdi.

BBC zaten Çin'de bazı oteller, işletmeler ve yabancılar için konut kompleksi dışında genel olarak görüntülenemiyor. Yasağın bu tesislerdeki resepsiyonu etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, 4 Şubat'ta İngilizce yayın yapan CGTN’nin yayın lisansını iptal etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin CGTN yayın lisansını iptal etmesini "çifte standart" olarak değerlendirerek, İngiliz hükümetini "hatasını düzeltmeye" çağırmıştı.