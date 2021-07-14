Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para Çin'de bir kripto para yasağı daha! Bitcoin fiyatında düşüş
ABONE OL

Çin'in Anhui eyaletinde Bitcoin madenciliği yasaklandı

Bitcoin madenciliğine yönelik yasaklar Çin'de artarak sürmeye devam ediyor. Anhui eyaletinde yürürlüğe konan yasakla Çin'de kripto para madenciliğini yasaklayan eyalet sayısı 6 oldu. Yasağın nedeni olarak bölgede yaşanan elektrik kesintileri gösterilirken Çin Devlet Şebeke Kurulu'nun konuyla ilgili eyalet yönetimine tebligat gönderdiği bildirildi

Çin'de bir kripto para yasağı daha! Bitcoin fiyatında düşüş
HABERTURK.COM

Çin'de kripto para madenciliğini yasaklayan eyaletlere bir yenisi daha eklendi. Çin medyasında yer alan haberlere göre Anhui, Bitcoin madenciliğini yasakladı.

Siçuan eyaletindeki yasağın ardından Anhui kripto madenciliği yasaklayan 6. eyalet olurken ilerleyen günlerde Henan ve Gansu'nun da yasakçı eyaletler arasına gireceği iddia edildi. Çin'de daha önce Moğolistan ve Sincan - Uygur Özerk Bölgesi, Çinghay ve Yünnan kripto para madenciliğini yasaklamıştı.

Mayıs ayında Çin Devlet Konseyi'nin Bitcoin madenciliğini finansal riskler içeren ve yakından izlenmesi gerkeen kara para aklama yöntemleri arasına eklemesiyle ülke çapında pek çok eyalet Bitcoin madenciliğine yönelik denetim ve önlemleri artırıyor ancak Anhui'deki yasak ise enerji kaynaklı oldu.

Çinli gazeteci Colin Wu'nun bildirdiğine göre Anhui'de yaşanan elektrik kesintilerinin ardından Çin'de elektrik tedarikinden sorumlu olan kamu kurulu Çin Devlet Şebeke Kurulu, eyalet yönetimine tebligatta bulundu ve kripto madencilik yasaklandı.

İran da mayıs ayında yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini eylül ayına kadar yasakladığını duyurmuştu ancak Çin medyasına göre Anhui'deki yasak kalıcı olacak.

Özel bilgisayarlar aracılığıyla blokzincir ağı üzerindeki işlemlerin onaylanmasıyla yapılan kripto para madenciliği aşırı enerji tüketimiyle biliniyor. Hatırlanacağı üzere Elon Musk da çevre dostu olmaması nedeniyle Tesla'nın Bitcoin ile ödeme alma sürecinin durdurulduğunu belirtmişti.

Haberlerin ardından Bitcoin yüzde 2.5'un üzerinde düşerek 31 bin 500 dolara kadar indi ancak daha sonra 32 bin 500 dolar bandında dengelendi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SPK'dan kripto para yalanlaması
KRİPTO PARA SPK'dan kripto para yalanlaması
İngiliz bankadan Binance'e ödeme engeli
KRİPTO PARA Binance'e ödeme engeli
SoftBank'tan Mercado Bitcoin'e 200 milyon dolar yatırım
KRİPTO PARA Kripto para borsasına dev yatırım
Singapur Binance'i yakından takip ediyor
KRİPTO PARA Singapur Binance'i yakından takip ediyor
Elon Musk'dan Baby Doge tweti! Dogecoin neden yükseldi?
KRİPTO PARA Elon Musk'dan Baby Doge tweti!
Bitcoin neden değer kaybetti? Son dakika Bitcoin haberleri
KRİPTO PARA Bitcoin neden değer kaybetti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor
KRİPTO PARA Haftalık yükselişi yüzde 20'yi aştı
Bitcoin kaç dolar? Bir ülkeden daha denetleme kararı! | Kripto para haberleri
KRİPTO PARA Bir ülkeden daha yasak geldi!
İngiltere'nin Binance yasağı Bitcoin'i etkilemedi
KRİPTO PARA Yatırımcı yasak dinlemedi
Bitcoin için dev buluşma! Elon Musk ile Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey karşılaşacak
KRİPTO PARA Bitcoin için dev buluşma!