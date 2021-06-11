Çin'den ABD'ye: Pozitif adım 0:00 / 0:00

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin TikTok ve WeChat uygulamalarının yasaklanmasına ilişkin kararnameyi iptal etmesini 'pozitif adım' olarak değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, "ABD'nin Çinli şirketlere adil davranacağını ve ekonomik ve ticari meseleleri siyasallaştırmaktan kaçınacağını umuyoruz" dedi.

Feng hükümetin, TikTok ve WeChat’in yasaklanmasının engellenmesini 'pozitif bir adım' olduğunu söyledi.

TRUMP, YASAKLANMASI İÇİN KARARNAME İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok ve WeChat uygulamalarının ABD'de yasaklanmasına yönelik çıkardığı kararnameleri geçersiz kılan yeni bir kararname imzalamıştı.

Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.

Trump, 2020'de TikTok ve WeChat isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.