HABERTURK.COM / Ajanslar

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Asamble, İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle başladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve başka ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla başladı.

ÇİN DEVLET BAŞKANI CİNPİNG: TÜM BİLGİLERİ ZAMANINDA PAYLAŞTIK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile ilgili bir soruşturma kararını desteklediklerini açıkladı. Şi Cinping, salgının bitmesinden sonra böyle bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgularken, Çin’in virüs sürecinde şeffaf davrandığını ve virüsle mücadele kapsamında birçok ülke ve kuruluşa destek olduğunu söyledi.

Salgın ortaya çıktığında DSÖ'ye ve ilgili ülkelere zamanında bilgi verdiklerini ifade eden Şi, "Kontrol ve tedavi deneyimini, tereddütsüz dünyayla paylaştık. İhtiyacı olan ülkeleri desteklemek ve onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Çin’de, özenli çabalar vererek virüsün durumunu tersine çevirdiklerini belirten Şi, "Başından beri açıklık, şeffaflık ve sorumlulukla hareket ettik. Koronavirüsü kontrol ve tedavi etmek için elimizden geleni yapmalıyız, en acil görev budur. Her zaman insanları ön plana koymalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Salgın ortaya çıktığında DSÖ'ye ve ilgili ülkelere zamanında bilgi verdiklerini ifade eden Şi, "Kontrol ve tedavi deneyimini, tereddütsüz dünyayla paylaştık. İhtiyacı olan ülkeleri desteklemek ve onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İN BULACAĞI AŞI 'KÜRESEL KAMU MALI' OLACAK"

Salgından en fazla etkilenen ülkelere yardım için çalışacaklarını vurgulayan Şi, "Kovid-19 aşısı geliştirme ve uygulama çalışmalarının başarılı olması halinde aşı 'küresel kamu malı' olacak. Böylece gelişmekte olan ülkeler için de erişilebilir ve uygun maliyetli olması sağlanacak." dedi.

Şi, Çin'in salgınla mücadele ve insani yardım konusunda arz zincirlerinin korunması ve güvenli nakil hatları oluşturulması için, BM ile iş birliği içinde, ülkesinde küresel insani yardım merkezi oluşturulması için çalışacağını belirtti.

Devlet Başkanı Şi, Çin'in, hastalıkla mücadele ve salgından etkilenen ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmak için gelecek iki yılda 2 milyar dolar yardımda bulunacağını dile getirdi.

"SALGININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda küresel bir kriz yaşandığını belirterek, ''Hiçbir ülke bu krizi tek başına çözemez, birlikte hareket etmeliyiz.'' dedi.

Alman Şansölye, 73. Dünya Sağlık Asamblesine (DSA) gönderdiği görüntülü mesajda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dünya çapında daha fazla çaba sarf edilmesini isteyerek, ''Bu, daha iyi erken uyarı mekanizmaları ve önleyici tedbirler, daha fazla araştırma iş birliği ve daha güçlü sağlık sistemleri için yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.

Merkel, Kovid-19 için geliştirilmesi muhtemel aşının herkes için erişilebilir ve uygun bir fiyatı olması gerektiğini vurgulayarak, salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarının ortaklaşa hafifletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüs sorunuyla nasıl başa çıkılacağının ülkeleri ve uluslararası toplumu şekillendireceğine işaret eden Alman Başbakan, ''Koronavirüs salgınının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu konuda küresel olarak ne kadar çok çalışırsak, o kadar hızlı ve daha başarılı oluruz. Küresel ortak faydaya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.