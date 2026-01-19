Çin ekonomisi 2025'te yüzde 5 büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2025 döneminde 140 trilyon yuanı (20 trilyon dolar) aştı.

Ülke ekonomisi yüzde 5 büyüme kaydederken, hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini yakaladı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin GSYH'si ilk kez 140 trilyon yuanı (20 trilyon dolar) aştı.

Çin ekonomisi 2020'de yüzde 2,2, 2021'de yüzde 8,4, 2022'de yüzde 3, 2023'te yüzde 5,2 ve 2024'te yüzde 5 büyüme kaydetmişti.

Çin ekonomisi, iç talepteki zayıflık, fiyatlardaki deflasyon eğilimi ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşe ek olarak ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizliklerin baskı oluşturduğu bir yılda büyüme hedefini yakalamayı başardı.

UİB verilerine göre, 2025'te sanayi üretimi yüzde 5,9, hizmet arzı yüzde 5,4, tüketim ve iç talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,7 arttı.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da 2025'te önceki yıla göre yüzde 3,8 azaldı.