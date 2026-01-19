Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Çin ekonomisi 2025'te yüzde 5 büyüdü - Para Haberleri

        Çin ekonomisi 2025'te yüzde 5 büyüdü

        Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 5 büyüyerek yıllık büyüme hedefine ulaştığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:50 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:50
        Çin ekonomisi 2025'te yüzde 5 büyüdü
        Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2025 döneminde 140 trilyon yuanı (20 trilyon dolar) aştı.

        Ülke ekonomisi yüzde 5 büyüme kaydederken, hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini yakaladı.

        Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin GSYH'si ilk kez 140 trilyon yuanı (20 trilyon dolar) aştı.

        Çin ekonomisi 2020'de yüzde 2,2, 2021'de yüzde 8,4, 2022'de yüzde 3, 2023'te yüzde 5,2 ve 2024'te yüzde 5 büyüme kaydetmişti.

        Çin ekonomisi, iç talepteki zayıflık, fiyatlardaki deflasyon eğilimi ve gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüşe ek olarak ABD'nin tarife politikasının yarattığı dış belirsizliklerin baskı oluşturduğu bir yılda büyüme hedefini yakalamayı başardı.

        UİB verilerine göre, 2025'te sanayi üretimi yüzde 5,9, hizmet arzı yüzde 5,4, tüketim ve iç talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,7 arttı.

        Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları da 2025'te önceki yıla göre yüzde 3,8 azaldı.

        Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları, önceki yıla göre yüzde 17,2 azaldı.

        İç ekonomik göstergelerin istikrarsız seyrettiği bir yılda büyüme hedefinin yakalanmasında ülkenin dış ticaretteki güçlü performansı etkili oldu. Çin'in dış ticaret fazlası 2025'te 1,19 trilyon dolara ulaşırken ilk kez bir yılda 1 trilyon doları aşmıştı.

        2025'ün son çeyreğindeki hasıla artışı yıllık bazda yüzde 4,5 olurken üçüncü çeyrekteki yüzde 4,8'lik artışa kıyasla yavaşladı. Çeyrekteki büyüme, 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

        Sanayide kapasite kullanım oranı, 2025 sonunda önceki yıla göre 1,3 puanlık düşüşle yüzde 74,9 oldu.

        İşsizlik oranı 2025 sonunda 5,2 olurken, 2024 yılı sonuna kıyasla 0,1 puan arttı.

        Kişi başına harcanabilir reel gelir, 2025'te önceki yıla göre yüzde 5 yükseldi. Kentlerde yaşayanların reel geliri yüzde 4,3, kırsalda yaşayanlarınki ise yüzde 6 artış kaydetti.

