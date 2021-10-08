ABD'den Çin'i kızdıracak Tayvan hamlesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

Çin'i kızdıracak iddia: ABD, Tayvan ordusuna eğitim için gizli birlik konuşlandırdı

ABD'nin Çin'e karşı Tayvan askerlerine eğitim vermek için Amerikan Özel Harekat ve Deniz Piyadelerinden bir birliği Ada'ya gizlice gönderdiği iddia edildi

Çin'i kızdıracak iddia: ABD, Tayvan ordusuna eğitim için gizli birlik konuşlandırdı
ABD'den Çin'i kızdıracak Tayvan hamlesi
0:00 / 0:00
AA

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, "potansiyel Çin saldırganlığının artması endişesiyle Ada'nın savunmasını destekleme çabalarının bir parçası olarak Ada'ya gizlice bir birlik sevk ettiği" ileri sürüldü.

Yaklaşık 24 ABD özel harekat askerinin Tayvan kara kuvvetlerinin küçük birimleri için eğitim verdiği aktarılan haberde, diğer taraftan ABD Deniz Piyadelerinin de küçük tekne eğitimi konusunda yerel deniz kuvvetlerine eğitim verdiği iddia edildi.

Çin'in son birkaç yıldır artan saldırganlığının Pentagon'da endişeye yol açtığı belirtilirken Amerikan kuvvetlerinin en az bir yıldır Tayvan'da faaliyet gösterdiği öne sürüldü.

ABD'NİN TAYVAN'A DESTEĞİ DEVAM EDECEK

AA'ya açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Supple, ABD'nin, Tayvan Boğazı da dahil olmak üzere Hint-Pasifik'in barış, güvenlik ve istikrarında kalıcı çıkarları olduğunu söyledi.

Tayvan Boğazı'ndaki sorunların barışçıl yollarla çözümüne destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Supple, "ABD'nin Tayvan'a desteği tek Çin politikamız, Tayvan İlişkileri Yasası, üç ABD-Çin Ortak Bildirisi ve altı Güvence Mutabakatı'nda sıralanan Amerikan taahhütleri doğrultusunda güçlü, ilkeli ve iki taraflı olarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Supple, Çin'in son zamanlarda Tayvan açıklarındaki askeri faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Çin'in Tayvan, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi çevresinde istikrarı bozduğuna ve yanlış hesaplama riskini artırdığına inandığımız askeri faaliyetlerini yoğunlaştırması da dahil olmak üzere Tayvan'ı ve diğer müttefikleri ve ortakları sindirme çabalarını hızlandırdığını belirtmek isterim.

Spesifik operasyonlar, angajmanlar veya eğitim hakkında herhangi bir yorumum yok ancak Tayvan ile olan destek ve savunma ilişkilerimizin Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu mevcut tehditle paralel olarak devam ettiğini vurgulamak isterim. Pekin'i üç bildiride de belirtildiği gibi Boğazlarla ilgili anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne olan bağlılığını yerine getirmeye çağırıyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Guterres: Türkiye'den en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum
DÜNYA Guterres'ten Türkiye açıklaması
Almanya'nın Köln şehrinde Cuma günleri ezan okunabilecek
DÜNYA Almanya'dan ezan izni
Türk baba ve Japon anneden doğdu, 1,5 yaşında Tokyo'da model oldu
DÜNYA 1,5 yaşındaki Türk çocuğu, Japonya'da reklam yüzü ...
Avusturya'da meclis, yolsuzlukla suçlanan Başbakan Kurz için özel gündemle toplanacak
DÜNYA Avusturya'da çanlar Kurz için çalıyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
DÜNYA Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
AB Komisyonu: Polonya'nın AB hukukunun üstünlüğüne karşı aldığı karara tüm araçlarla yanıt vereceğiz
DÜNYA AB ile Polonya arasında ipler geriliyor
Almanya Başbakanı Merkel'den İtalya ve Vatikan'a veda ziyareti
DÜNYA Merkel'den İtalya ve Vatikan'a veda ziyareti
SON DAKİKA! İngiltere'den flaş Türkiye kararı
DÜNYA İngiltere'den flaş Türkiye kararı
Atina, Fransa ile imzalanan anlaşmayı onayladı
DÜNYA Atina, Fransa ile imzalanan anlaşmayı onayladı
İspanya'daki Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları 431 hektarlık alanı kapladı
DÜNYA Lavlar 431 hektarlık alanı kapladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.