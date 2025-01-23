Çin'in 'yapay güneşi'nde yeni rekor

Çin'in 'yapay güneş'i olarak da bilinen Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST) reaktörü, 100 milyon santigrat derecenin üzerindeki plazmayı 1.006 saniye boyunca koruyarak yeni bir rekora imza attı.

Başarı, Çin'in doğusundaki Anhui Eyaletine bağlı Hefei kentinde Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı enstitü gerçekleştirildi. Rekor, EAST'in 2023'te 403 saniyelik bir önceki rekoru da geride bırakıyor. Ondan önceki rekor ise, Mayıs 2021'de elde edilen 101 saniyeydi. Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 1000 saniyeyi aşan başarı, nükleer füzyon araştırmalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çinli bilim insanlarına göre, 'yapay güneş' gelecekteki bir nükleer füzyon santralinin çalışma ortamını taklit edebilecek kapasitede. Çin'e göre pazartesi günü elde edilen gelişme, gelecekteki nükleer füzyon reaktörleri için ihtiyaç duyulan koşulları aştı.

'SONSUZ ENERJİ' KAYNAĞI

Güneş'ten yayılan enerjinin kaynağı olan nükleer füzyon, herhangi bir karbon emisyonu ve radyoaktif madde oluşturmaması nedeniyle nihai enerji kaynağı olarak kabul ediliyor.

EAST projesi, güneş ve diğer yıldızlarda meydana gelen reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız temiz enerji sağlayabilecek bir teknoloji geliştirmeyi amaçlıyor. Deneyler, Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de yapılıyor.

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