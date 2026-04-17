        Haberler Dünya ABD istihbaratı: Çin'in İran'a gelişmiş radar sistemi sağlamayı değerlendirdiği tespit edildi | Dış Haberler

        ABD istihbaratı: Çin'in İran'a gelişmiş radar sistemi sağlamayı değerlendirdiği tespit edildi

        CBS News'e konuşan kaynaklar, ABD istihbaratı Çin'in İran'a özellikle gelişmiş radar sistemleri sağlama seçeneğini değerlendirdiğini tespit ettiklerini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 13:56 Güncelleme:
        "Çin İran'a radar sistemi sağlamayı düşünüyor"
        ABD istihbaratının, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Çin'in Tahran'a gelişmiş radar sistemleri sağlamayı değerlendirdiğine dair bulgular elde ettiği iddia edildi.

        CBS News'ün konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) analistleri, Çin'in İran'a özellikle gelişmiş radar sistemleri sağlama seçeneğini değerlendirdiğini tespit ettiklerini ileri sürdü.

        Söz konusu sistemlerin, İran'ın düşük irtifada seyreden insansız hava araçları (İHA) ve seyir füzeleri gibi tehditleri tespit etme kapasitesini önemli ölçüde artırabileceği değerlendiriliyor.

        İsmini belirtmek istemeyen yetkililer, Çin’in bu transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirterek, elde edilen bulguların Washington’da İran’daki çatışmaların yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayıp diğer aktörlere de yayılabileceği yönünde endişelere yol açtığını ifade etti.

        Ayrıca yetkililer, ABD istihbaratının Pekin'in, doğrudan müdahaleyi gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden İran'a hava savunma sistemleri transfer etmeyi de değerlendirdiğini aktardı.

        DIA, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum yapmadı.

