        Çin: Lider seçimi, İran'ın iç işi, ülkenin anayasasına uygun alınmış bir karardır

        Çin: Lider seçimi, İran'ın iç işi, ülkenin anayasasına uygun alınmış bir karardır

        Çin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Mücteba Hamaney'in liderlik makamına seçilmesini, İran'ın iç işi ve anayasasına uygun alınmış bir karar olarak değerlendirdiğini bildirdi.

        Giriş: 09.03.2026 - 14:43
        Çin: İran'ın lider seçimi anayasasına uygun

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciankun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, İran'da Mücteba Hamaney'in dini lider seçilmesine ilişkin, "Lider seçimi İran'ın iç işidir, ülkenin anayasasına uygun alınmış bir karardır." ifadesini kullandı.

        Çin'in her ne gerekçeyle olursa olsun ülkelerin iç işlerine karışılmasına karşı olduğunu ifade eden Guo, İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

        Guo, Çin'in askeri operasyonlara derhal son verilmesi, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek üzere en kısa sürede diyalog ve müzakerelere dönülmesi çağrısını yineledi.

        İran'da yeni liderin seçilmesinden sorumlu Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'in oy çokluğuyla ülkenin üçüncü lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

        ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında ülke lideri Ali Hamaney öldürülmüş, yeni liderin seçimine kadar söz konusu makamı geçici liderlik konseyi temsil etmişti.

        İran liderinin yetkileri

        İran'da seçimle iş başına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, "liderlik makamı", tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen merci kabul ediliyor.

        Cumhurbaşkanı dahil tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip ve "rehber" olarak adlandırılan devlet başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynuyor.

        İran lideri, 88 kişiden oluşan ve halk tarafından 8 yılda bir seçilen Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. Bu meclise aday kişilerin çoğu lider tarafından belirlenirken, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AAK) tarafından da onaylanıyor. AAK'nin uygun görmediği kişiler, Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılamıyor.

