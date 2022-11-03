Çin'in uzay istasyonu için uzaya yolladığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesi kontrolden çıktı. 23 tonluk roket gövdesinin Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen gövdenin ne zaman ve nereye düşeceği bilinmiyor. İşte, Çin roketi ne zaman ve nereye düşecek sorusunun yanıtı...