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Haberlerİş-YaşamÇin tüketimi teşvik edecek

Çin tüketimi artırmayı destekleyecek önlemler açıkladı

Reuters

Çin Devlet Konseyi, tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı adım kapsamında otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi ve kaldırmayı değerlendirdiğini belirtti.

Çin harcama

Çin Devlet Konseyi, tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı adım kapsamında otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi ve kaldırmayı değerlendirdiğini belirtti.

Konsey ayrıca yeni enerji araçları ve akıllı ev aletleri alımları için kredi desteğini teşvik edeceğini açıkladı. Hükümet ayrıca şehir yönetiminin rafine petrol ürünlerinin perakende satışlarını onaylamasına izin verecek.

Çin Devlet Konseyi'nin tüketimi artırmayı destekleyen kararları, tüketim harcamalarındaki zayıflamayı gösteren verilerin ardından geldi. Çin'de Temmuz ayına ilişkin veriler, Nisan sonrası en düşük tüketim harcamalarına işaret ediyordu. Temmuz'da, otomobil ve mücevher satışlarında azalma, giyim ürünleri, küçük ev eşyaları ve telekomünikasyon ekipmanları satışlarında ise düşük büyümeler gerçekleşti.

Pekin yerel yönetimi de, ekonomiyi canlandırmak amacıyla perakende mağazaları, restaurant ve eğlence yerlerinin açık kalma saatlerini uzatma kararı aldı.

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