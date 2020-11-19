Çin, vergileri indirip ithalatı artıracak

Reuters

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, reformları devam ettirme ve yenilikçi büyüme modelini destekleme konusundaki kararlılığını yineleyerek, gümrük vergilerini indirmeye ve yüksek kaliteli mal ve hizmetleri ithal etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Xi, "Gümrük vergilerini ve kurumsal maliyetleri daha fazla düşüreceğiz ve tüm ülkelerden yaptığımız yüksek kaliteli mal ve hizmet ithalatını arttıracağız" dedi.

Açıklamasının devamında Xi, Çin'in teknolojik yenilik merkezli "çift sirkülasyonlu" kalkınma modeliyle yüksek nitelikli büyümeyi sağlayacağını belirtti.

Xi, uluslararası toplulukların kendi içinde daha güçlü bir politika eş güdümüne sahip olması için çağrıda bulunarak, küreselleşmenin "geri döndürülemez" olduğunu ve Çin'in ayrılaşmaya dahil olmayacağını belirtti.

Çin devlet başkanı, "Yeni kalkınma modelimiz içe kapalı teksirkülasyonlu bir model değil; açık ve hem yurt içi hem de uluslararası çift sirkülasyonu destekliyor" dedi.

"Çift sirkülasyon" stratejisine göre, Çin'in kalkınmasının bir sonraki aşaması ağırlıklı olarak yerli teknolojik yenilikle desteklenerek "yurt içi sirkülasyona" yani iç üretim döngüsüne, dağıtımına ve tüketimine bağlı olacak.

Xi ayrıca Çin'in daha fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalayacağını ve yüksek nitelikli Bir Kuşak, Bir Yol-projesini destekleyeceğini belirtti.