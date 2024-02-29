Çin, Yeni Zelanda'yı AUKUS'un yeni savunma işbirliğine katılmaması için uyardı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AUKUS'un, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin altını oyduğu" ve "silah yarışını tetiklediğini" savundu.

AUKUS'un, "bencil jeopolitik çıkarlar için oluşturulduğu" görüşünü dile getiren Sözcü Cang, "Tarafları, bu yanlış ve tehlikeli yolda daha ileriye gitmekten, kendi güvenlik çıkarlarını zedeleme pahasına uluslararası ve bölgesel barışı ve istikrarı sabote etmekten kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Çin'in açıklaması, Avustralyalı savunma yetkililerinin, AUKUS'un, siber savaş, yapay zeka ve hipersonik silahları kapsayan ve "2. Ayak" olarak adlandırılan yeni savunma işbirliği hakkında Yeni Zelanda'yı bilgilendirmesinin ardından geldi.

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Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Avustralya ile yapılan toplantının AUKUS'un 2. Ayağı'na katılımla ilgili olmadığını, pakt dışındaki ülkelerin yeni işbirliğine dahil edilmesi konusunda henüz bir takvimin belirlenmediğini belirtti.