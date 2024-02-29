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        Haberler Dünya Çin, Yeni Zelanda'yı AUKUS'un yeni savunma işbirliğine katılmaması için uyardı

        Çin, Yeni Zelanda'yı AUKUS'un yeni savunma işbirliğine katılmaması için uyardı

        Çin, Yeni Zelanda'ya, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki güvenlik paktı AUKUS'un yeni savunma işbirliğine katılmaması uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:17
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        Çin'den Yeni Zelanda'ya 'AUKUS' uyarısı
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        Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AUKUS'un, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin altını oyduğu" ve "silah yarışını tetiklediğini" savundu.

        AUKUS'un, "bencil jeopolitik çıkarlar için oluşturulduğu" görüşünü dile getiren Sözcü Cang, "Tarafları, bu yanlış ve tehlikeli yolda daha ileriye gitmekten, kendi güvenlik çıkarlarını zedeleme pahasına uluslararası ve bölgesel barışı ve istikrarı sabote etmekten kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

        Çin'in açıklaması, Avustralyalı savunma yetkililerinin, AUKUS'un, siber savaş, yapay zeka ve hipersonik silahları kapsayan ve "2. Ayak" olarak adlandırılan yeni savunma işbirliği hakkında Yeni Zelanda'yı bilgilendirmesinin ardından geldi.

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        Yeni Zelanda Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Avustralya ile yapılan toplantının AUKUS'un 2. Ayağı'na katılımla ilgili olmadığını, pakt dışındaki ülkelerin yeni işbirliğine dahil edilmesi konusunda henüz bir takvimin belirlenmediğini belirtti.

        AUKUS anlaşması ve Çin'in tepkisi

        ABD ve İngiltere'nin teknoloji transferiyle Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, 16 Eylül 2021'de imzalanmıştı.

        Anlaşmada Çin'in adı anılmasa da 3 ülkenin "artan bölgesel güvenlik endişelerine" yaptıkları vurgu, işbirliğinin Pekin'in bölgedeki askeri gücünü dengelemeye yönelik bir pakt olduğu yorumlarına yol açmıştı.

        Çin, anlaşmaya tepki göstermiş, ittifakın bölgesel barış ve istikrara olduğu kadar nükleer silahların yayılmasına yönelik uluslararası çabalara zarar vereceğini vurgulamıştı.

        Pekin yönetimi, anlaşmayla nükleer silahlara sahip olmayan Avustralya'ya nükleer teknoloji ve materyaller transfer edileceğine dikkati çekerek, nükleer silahların yayılması rejimi kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesini talep etmişti.

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