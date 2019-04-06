Samsun'un Bafra ilçesinde işlenen cinayetin zanlısının emekli polis memuru baba değil, kardeş olduğu ortaya çıktı.

Olay, İshaklı Mahallesi Huzur 3. Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Mert A. (25) isimli genç, ailesi yaşadığı evde silahla vuruldu. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mert A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mert A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetle ilgili yürüme güçlüğü çektiği belirtilen ve tekerlekli sandalye kullanan emekli polis Ahmet A. Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı emekli polis Ahmet A., cinayeti diğer oğlunun işlediğini söyledi. Babanın ifadesinin ardından E.T.M.A. (19) gözaltına alındı.

İddiaya göre, anne ve babasının mutfakta olduğu bir anda diğer odada ağabeyi Mert A. ile tartışan E.T.M.A., emekli polis olan babasının silahıyla ağabeyine 2 el ateş etti. E.T.M.A. ifadesinde, ağabeyiyle sürekli tartıştıklarını ve onu kendisinin vurduğunu itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.