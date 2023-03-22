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Çinli Chery'nin 3 SUV modeli Türkiye'de satışa çıktı

Küreselleşme stratejisinin bir adımı olarak Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil üreticisi Chery, 2022 sonunda ön tanıtımını yaptığı 3 yeni SUV modelinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Buna göre, Çinli markanın Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro modelleri 3 ayrı donanım paketi ile, 7 koltuklu Tiggo 8 Pro modeli ise 2 donanım paketi ile tüketicinin karşısına çıktı. 3 otomobil için de 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garanti verilirken, Çinli marka ilk etapta 25 bayisi ile Türkiye genelinde faaliyet gösterecek

Çinli Chery'nin 3 SUV modeli Türkiye'de satışa çıktı
HABERTURK.COM

Türkiye pazarına 5 yılın ardından doğrudan kendi yatırımı ile geri dönen Çinli otomotiv üreticisi Chery, Türkiye'de satışa sunduğu üç modelinin fiyatını açıkladı.

İlk etapta Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro olmak üzere üç farklı SUV modelini Türkiye'de satışa sunan Chery, her üç modelini de 1.6 litrelik turbo benzinli 183 beygir üç üreten motorlar ve 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzıman ile Türkiye'ye getirdi.

Öte yandan, Çinli markanın Omoda 5 ve Tiggo 7 Pro modelleri üç ayrı donanım paketi ile, 7 koltuklu Tiggo 8 Pro modeli ise iki donanım paketi ile tüketicinin karşısına çıktı.

KÜRESEL SATIŞLARI 11 MİLYON ADET

Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Omoda 5’in fiyatı 810 bin TL’den başlıyor. Yine Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Tiggo 7 Pro’nun fiyatları ise 825 bin TL’den başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Luxury ve Excellent olmak üzere iki donanım seviyesindeki Tiggo 8 Pro’nun fiyatları da 1 milyon 50 TL’den başlıyor.

Chery, müşterilerine üç SUV modeli için de 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garanti vereceğin bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Chery’nin 2022 yılında küresel satışları 11 milyon adedi, ihracatı da 2.4 milyon adedi aştı.

Chery'nin üç modelinin de Jaguar-Land Rover işbirliği ile geliştirilen T1X platformunu kullandığı da edinilen bilgiler arasında.

'TÜRKİYE AVRUPA PAZARI İÇİN BİR KÖPRÜ'

Türkiye'nin Chery için önemine değinen Çinli markanın Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "Coğrafi avantajları ve güçlü endüstriyel altyapısı ile Asya ve Avrupa arasındaki kesişme noktası olan Türkiye, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Türkiye bu açıdan, Chery'nin küreselleşme sürecinde büyük önem taşıyan Avrupa pazarına girme noktasında köprü görevi görüyor. Türkiye pazarında büyümeye, daha fazla ürün getirmeye ve otomobil pazarını zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, henüz fiyatlar açıklanmadan 20 binin üzerinde kişinin marka ile iletişime geçtiğini bildirdi. Turan, "Bugün ilk etapta 18 ilimizde, 25 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya resmen başlıyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizde hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek" ifadelerini kullandı.

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