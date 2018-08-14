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Çinli firma kuru üzümü ABD yerine Türkiye'den alacak

Çinli gıda firması Hangzhou Linan Food Company, daha önce ABD ve Şili'den ithal ettiği kuru üzüm ve inciri Türkiye'den satın almaya karar verdi. Bu hafta içinde Türkiye'ye gelecek olan firma yetkilileri perşembe günü kuru üzüm için Manisa'da, cuma günü de kuru incir için Aydın'da incelemelerde bulunacak. Hangzhou Linan'ın Türkiye'deki üreticilerle bin ton kuru üzüm, 400 ton kuru incir alımı için anlaşma yapması bekleniyor

14.08.2018 - 11:45 | Güncelleme: AA

Firmaya danışmanlık hizmeti veren yatırım ve danışmanlık şirketi Felixum'un sahibi Yavuz Selim Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hangzhou Linan'ın almak istediği ürün miktarının Türkiye pazarı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Şen, "Kuru üzümü Şili ve ABD'den alıyorlardı, biz onları Türk üzümüyle tanıştırdık, çok memnun kaldılar. İncir konusunda direkt ithalat yapmıyorlardı artık şimdi Türkiye'den incir de ithal edecekler." dedi.

"UZAK DOĞU'DA BAŞARILI OLMAK UZUN VADELİ STRATEJİ GEREKTİRİYOR"

Şen, Uzak Doğu pazarlarının Türk firmaları için büyük ihracat potansiyeli taşıdığına işaret ederek, ihracatçıların bu pazarlarda başarılı olması için yaklaşım tarzını değiştirmeleri ve uzun vadeli plan yapmaları gerektiğini söyledi.

Çin'de başarılı olan firmaların çoğunun, yerel ortaklarıyla iyi ilişkiler kurduklarını, sağlam dağıtım ağları oluşturmak için büyük yatırımlar yaptıklarını, yerel otoritelerle uyumlu bir iş ilişkisi kurmaya çalıştıklarını ve bölgesel bilgi edinmek için yerel insanları işe aldıklarını anlatan Şen, "Uzak Doğu'da başarılı olmak uzun vadeli strateji yapmayı firmalarımıza zorunlu kılıyor." ifadesini kullandı.

Türk diplomatların olumlu yaklaşımları sayesinde birçok Çinli firmanın Türkiye'yi ve Türkiye'deki fırsatları daha çok merak etmeye başladığına dikkati çeken Şen, "Çin ile en önemli projeler arasında yer alan 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinde lojistik olarak önemli bir noktada yer almamız Çinli firmaların Türkiye meraklarını daha da artırıyor. İlerleyen yıllarda daha çok Çinli firma Türkiye ile iş yapmak için ülkemize gelecek." diye konuştu.

Türkiye geçen yıl Çin'e toplam bin 250 ton kuru üzüm, 484 ton kuru incir ihracatı yaptı.

 

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Yorumlar 6
  • Misafir 7 dakika önce
    Oh oh Allah bereket versin. Diğer ülkeletde abd yerine tr den ürün almalı
  • Misafir 7 dakika önce
    Düşmanımın düşmanı benim dostumdur
  • Misafir 8 dakika önce
    Allah bize yeter o ne güzel vekildir
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