ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı turizmi de etkiledi. ABD Ulusal Seyahat ve Turizm Ofisi'nin açıkladığı son verilere göre geçtiğimiz yıl ABD'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı yaklaşık 170 bin kişilik düşüşle 2.9 milyona geriledi. Söz konusu rakam Çin'in giderek zenginleşmesiyle son 15 yıldır yükselişteydi. Hatta 2008 2016 yılları arasında kümülatif olarak ABD'ye giden Çinli sayısında yüzde 600 artış yaşandı. Yüzde 5.3'le 15 yıl sonra kaydedilen bu ilk yıllık düşüşte iki ülke arasındaki gerilimin yanında Çin'in ekonomik performansındaki düşüş de etkili oldu. 2018 yılı genelinde Çin Yuanı,ABD Doları karşısında yüzde 6.5 değer kaybetti. Bu da Çinliler için ABD'ye seyahat etme maliyetini artırdı.

GEÇEN YIL REKOR KIRDI

Bunun yanında iki ülke arasında artan gerilimin bir yansıması olarak Çin hükümeti geçen yaz bu ülkedeki silahlı saldırıları gerekçe göstererek vatandaşlarına 'ABD'ye seyahat uyarısında' bulundu. Bu uyarı düşüşte etkili oldu. Farklı gerekçelerle geçtiğimiz yıl önceki yıla göre daha az Çinli ABD'ye gitmemeyi tercih ederken, Çinlilerin Türkiye'ye ilgisinde ise büyük bir artış yaşandı. Türk turizm sektörünün Çin'i yeni hedef stratejik pazar olarak belirlemesi zaten bu ülkeden gelen turist sayısında son yıllarda büyük bir artış yaşanmasına yol açtı. 2008 yılında Türkiye'ye 61 bin 882 Çinli turist gelirken, bu rakam geçen yıl 394 bin 109'a ulaşarak rekor kırdı. Son 10 yılda bir tek 2016 yılında Çinli turist sayısında yıllık düşüş yaşandı. Bunda da 15 Temmuz darbe girişimi etkili oldu.

10 yılda Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı %537 arttı Yıl Çinli turist sayısı Yıllık değişim(%) 2008 61.882 -3,13 2009 69.336 12,05 2010 77.142 11,26 2011 96.701 25,35 2012 114.582 18,49 2013 138.876 21,20 2014 199.746 43,83 2015 313.704 57,05 2016 167.570 -46,58 2017 247.277 47,57 2018 394.109 59,38

TL YUAN KARŞISINDA YÜZDE 25 DEĞER KAYBETTİ

2016 yılındaki düşüşün ardından ise çok hızlı bir yükseliş yaşanmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2017'de Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 47.7 artarak 247 bin 277'ye çıktı. Geçtiğimiz yıl ise yuanın Türk Lirası karşısında yüzde 25 değer kazanmasının da katkısıyla Çinli turist sayısında rekor kırılırken yüzde 59'luk artış kaydedilen en yüksek artış hızı oldu. Bu artışın rakamsal karşılığı ise 146 bin 832'ye tekabül etti. Yani ABD'deki 170 binlik düşüşün önemli bir kısmı Türkiye'ye artış olarak yansıdı.

'TÜRKİYE TURİZM YILI' SAYILARI KORUNUYOR

Açıklanan son verilere göre son iki yılda yaşanan büyük sıçramanın ardından bu yıl Çinli turist sayısında yatay bir seyir gözlemlendi. 2017'nin Ocak-Mart döneminde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 44 bin 944 iken 2018'de bu rakam 89 bin 6'ya sıçramıştı. Bu sene ise 88 bin 222 olarak açıklandı. Bu yatay seyir göze çok hoş gelmese de geçen seneki rakamlara yakın bir sayıya ulaşmak büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl Çin'de 'Türkiye Turizm Yılı' ilan edilmişti. Bu vesileyle Çin genelinde Türkiye’nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinlik organize edildi. Bunun yanında sosyal medya ve televizyon kanallarında sık sık Türkiye'yi tanıtan reklamlar yer aldı. Türkiye bu büyük pazarda tanıtım çalışmalarına devam etse de bu yıl çalışmalarını özel 'Türkiye Turizm Yılı'nın çarpan etkisi olmadan sürdürüyor. Dolayısıyla geçen yıl yakalanan Çinli turist sayısı rakamlarının korunması bir başarı kabul edilecektir.

SEYAHAT SAYISI YÜZDE 14.7 ARTTI

Son 10 yılda Çinli turist sayısında hızlı bir artış yaşansa da veriler bu konuda Türkiye'nin alabileceği daha çok yol olduğunu ortaya koyuyor. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın şubat ayında açıkladığı verilere göre 2018 yılında Çinli turistler yurtdışına 149.7 milyon seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatler için yaklaşık 110 milyar dolar harcadı. Çinlilerin yurtdışı seyahati sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 14.7 arttı. Yani ABD'ye giden Çinli turist sayısındaki düşüş bu ülkeye özgü bir hareket. Bu da Türkiye gibi ülkelere pastadan daha fazla pay kapmak için bir fırsat sunuyor.

TÜRKİYE'YE GELEN TURİSTİN 8 KATI HARCIYORLAR

Uluslararası yönetim danışmanlığı firması McKinsey konuyla ilgili yayımladığı raporunda Çinlilerin seyahat sayısının 2020 yılında 160 milyona çıkmasını beklediğini bildirdi. Raporda Çinlilerin yüzde 70'den fazlasının aile ve dostlarıyla seyahat ettiği, bu sebeple Çinli turistlerin dünyanın en çok para harcayan turistler arasında olduğuna dikkat çekti. Nielsen'in raporuna göre göre ise yurtdışında Çinli turistler ortalama 5 bin 715 dolar harcıyor. Bunda Çinlilerin özellikle uzak destinasyonlarda uzun süre tatil yapması etkili oluyor. TÜİK verilerine göre ise geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler ortalama 617 dolar harcadı. Yani Çinliler yurtdışı seyahati için Türkiye'ye gelen ortalama bir turistin 8.3 katı bütçe ayırıyor. Bu da hedeflendiği gibi Çinli turist sayısında 1 milyonun yakalanması durumunda turizm gelirlerinde önemli bir artış yaşanacağı anlamına geliyor.