Çinli üreticilerden bir ülkede daha yerli üretim hamlesi

Batı pazarlarını gözüne kestiren Çinli üreticiler, yeni bir pazara daha üretici olarak giriyor. Bu halkanın son üyesi GAC (Guangzhou Automobile Group) oldu.

Yapılan açıklamaya göre, GAC Meksika’da araç üretmeye hazırlanıyor. Şirket, yılın ikinci yarısında ülkede üretim faaliyetlerine geçeceğini duyururken, böylece Meksika’da üretim tesisi kuran ilk Çinli otomobil üreticisi olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın tam konumu ve yatırım tutarı paylaşılmadı. Ancak tesiste benzinli, hibrit, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli araçların üretileceği belirtildi.

Üretilecek araçların şimdilik yalnızca Meksika pazarı için planlandığı ifade edilirken, fabrikanın yıllık üretim kapasitesine ilişkin de herhangi bir bilgi verilmedi.

GAC, Meksika pazarına 2023’ün sonlarında giriş yapmış ve ilk yılında 7 binden fazla araç satışı gerçekleştirmişti. Şirketin 2025 yılı satışları ise 10 bin adede ulaştı.

NISSAN'IN FABRİKALARINI DEVRALACAK

Fabrikanın yeri henüz açıklanmasa da, GAC’ın Nissan’ın Meksika’da kapatmayı planladığı iki tesisten birini devralabileceği konuşuluyor. Bunlar arasında Morelos eyaletindeki 'CIVAC' fabrikası ile Aguascalientes’teki 'COMPAS' montaj tesisi bulunuyor. Her iki tesisin de yıllık 160 binin üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

Şirket açıklamasında, "Bu adım, yeni bir operasyonel dönemin başlangıcını temsil ediyor ve bölgede büyüme hedeflerimizin bir yansımasıdır" denildi. GAC, yeni yatırımın Latin Amerika’daki varlığını güçlendireceğini ve uzun vadede üretim, Ar-Ge ve ticari faaliyetlerin genişlemesine zemin hazırlayacağını belirtti.

Yeni tesiste sedan, SUV, pick-up ve crossover segmentlerinde araç üretimi yapılması planlanıyor.

PAZARIN YÜZDE 20'Sİ ÇİNLİ

Meksika, Çinli otomobil üreticileri için giderek daha önemli bir pazar haline geliyor. 2026 yılı başı itibarıyla ülkede faaliyet gösteren 30’dan fazla Çinli marka, toplam pazarın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

Öte yandan Meksika hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın baskıları sonrası Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

GAC’ın yerel üretime geçmesi, bu tarifelerden kaçınmasına ve aynı zamanda ülkede istihdam yaratmasına olanak sağlayacak.

Şirketin Çin’de Toyota ve Honda gibi üreticilerle ortaklıkları bulunurken, ABD’nin Silikon Vadisi’nde de bir Ar-Ge merkezi yer alıyor.

GAC’ın Meksika’daki yeni yatırımına ilişkin daha fazla detayın Haziran ayında açıklanması bekleniyor.