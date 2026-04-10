        Çinli üreticilerden bir ülkede daha yerli üretim hamlesi - Otomobil Haberleri

        Çinli üreticilerden bir ülkede daha yerli üretim hamlesi

        Çinli otomotiv devi GAC, yılın ikinci yarısında Meksika'da araç üretimine geçerek ülkede fabrika kuran ilk Çinli üretici olacak. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırım, artan gümrük vergilerini aşma ve Latin Amerika pazarında büyüme hedefinin parçası olarak görülüyor

        Giriş: 10.04.2026 - 16:22
        Çinliler o ülkede de üretime başlıyor

        Batı pazarlarını gözüne kestiren Çinli üreticiler, yeni bir pazara daha üretici olarak giriyor. Bu halkanın son üyesi GAC (Guangzhou Automobile Group) oldu.

        Yapılan açıklamaya göre, GAC Meksika’da araç üretmeye hazırlanıyor. Şirket, yılın ikinci yarısında ülkede üretim faaliyetlerine geçeceğini duyururken, böylece Meksika’da üretim tesisi kuran ilk Çinli otomobil üreticisi olacak.

        Şirket tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın tam konumu ve yatırım tutarı paylaşılmadı. Ancak tesiste benzinli, hibrit, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli araçların üretileceği belirtildi.

        Üretilecek araçların şimdilik yalnızca Meksika pazarı için planlandığı ifade edilirken, fabrikanın yıllık üretim kapasitesine ilişkin de herhangi bir bilgi verilmedi.

        GAC, Meksika pazarına 2023’ün sonlarında giriş yapmış ve ilk yılında 7 binden fazla araç satışı gerçekleştirmişti. Şirketin 2025 yılı satışları ise 10 bin adede ulaştı.

        NISSAN'IN FABRİKALARINI DEVRALACAK

        Fabrikanın yeri henüz açıklanmasa da, GAC’ın Nissan’ın Meksika’da kapatmayı planladığı iki tesisten birini devralabileceği konuşuluyor. Bunlar arasında Morelos eyaletindeki 'CIVAC' fabrikası ile Aguascalientes’teki 'COMPAS' montaj tesisi bulunuyor. Her iki tesisin de yıllık 160 binin üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

        Şirket açıklamasında, "Bu adım, yeni bir operasyonel dönemin başlangıcını temsil ediyor ve bölgede büyüme hedeflerimizin bir yansımasıdır" denildi. GAC, yeni yatırımın Latin Amerika’daki varlığını güçlendireceğini ve uzun vadede üretim, Ar-Ge ve ticari faaliyetlerin genişlemesine zemin hazırlayacağını belirtti.

        Yeni tesiste sedan, SUV, pick-up ve crossover segmentlerinde araç üretimi yapılması planlanıyor.

        PAZARIN YÜZDE 20'Sİ ÇİNLİ

        Meksika, Çinli otomobil üreticileri için giderek daha önemli bir pazar haline geliyor. 2026 yılı başı itibarıyla ülkede faaliyet gösteren 30’dan fazla Çinli marka, toplam pazarın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

        Öte yandan Meksika hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın baskıları sonrası Çin’den ithal edilen araçlara yüzde 50 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

        GAC’ın yerel üretime geçmesi, bu tarifelerden kaçınmasına ve aynı zamanda ülkede istihdam yaratmasına olanak sağlayacak.

        Şirketin Çin’de Toyota ve Honda gibi üreticilerle ortaklıkları bulunurken, ABD’nin Silikon Vadisi’nde de bir Ar-Ge merkezi yer alıyor.

        GAC’ın Meksika’daki yeni yatırımına ilişkin daha fazla detayın Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel Röportaj - 9 Nisan 2026 (Savaşın Küresel Ekonomiye Etkisi Ne?)

        Dövizde beklenti ne? Enflasyon beklentileri neler? Ekonomi yönetiminin kur ve rezerv stratejisinde asıl hedefi ne? Özel Röportaj'da Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen sordu; Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!