Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...

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Adet sancılarınızı azaltıyor: Adet sancılarının azalması seksin ağrı kesici özelliği olarak görülür. Ayrıca adeti düzenliyor. Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmaya göre; haftada en az bir kez cinsel ilişkide bulunan kadınların adet döngülerinin daha düzenli olduğu saptanmıştır.