Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...

Uzmanlar, cinsel yaşamın sağlık için oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Peki, cinsellik sağlığımızı nasıl etkiliyor?
İŞTE FAYDALARI...
Kilo almayı engelliyor: Uzmanlar, yarım saatlik efor sonucunda kişinin 200-250 kalori yakarak kilo verebileceğini, istemsiz kilolarından kurtulabileceğini belirtiyor.
Kalp ve damar sağlığını koruyor: Belfast Queen’s Üniversitesi’nde bin erkek üzerinde yapılan çalışmaya göre; haftada üç ya da daha fazla seks yapan erkeklerde kalp krizi risklerinin yarı yarıya azaldığı gösterildi.
Felç riskini azaltıyor: Belfast Queen’s Üniversitesi’ndeki aynı çalışmanın sonuçlarından biri de düzenli seks ile inme (felç) riskinin azaldığı.
Ağrı kesici özelliği: Salgılanan oksitosin hormonu sayesinde endorfin hormonunun yükselmesiyle birlikte ağrı kesici etki görülüyor.
Uykusuzluk problemini gideriyor: Cinsel ilişki sırasında salınan ve bedenin doğal morfinleri olarak bilinen endorfin salgısı ile vücut rahatlar.
Koku duyusu gelişiyor: Orgazm sırasında beynin hipofiz bölgesinden salgılanan prolaktin hormonu sayesinde beynin koku alma merkezi uyarılıyor ve bu şekilde düzenli seks sonrasında kişilerde koku alma duyusu gelişiyor.
Adet sancılarınızı azaltıyor: Adet sancılarının azalması seksin ağrı kesici özelliği olarak görülür. Ayrıca adeti düzenliyor. Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmaya göre; haftada en az bir kez cinsel ilişkide bulunan kadınların adet döngülerinin daha düzenli olduğu saptanmıştır.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Yapılan araştırmalara göre; haftada bir veya iki kez cinsel ilişkiye girmek, bağışıklık sistemi üzerinde yüzde 30 oranında arttırıcı etki yapıyor.
Bu da kadınlarda migren ve vasküler (damarsal) baş ağrılarının azalmasını sağlıyor.
Vücudun forma girmesini sağlıyor: Pek çok vücut kası ve iskelet sistemi koordineli olarak çalıştığından yoğun bir egzersiz yerine geçiyor. Bunun sonucunda düzenli seks, vücudun forma girmesini sağlıyor.
Vücudu esnekliği artıyor: Vücudun esnekliği düzenli seks ile birlikte artıyor.
Kemikleri güçlendiriyor: Cinsellik sırasında salgılanılan testosteron hormonunun kemikleri güçlendirici etkileri var.
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