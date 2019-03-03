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Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...

Giriş: 03.03.2019 - 12:28 | Güncelleme:  

İşte cinsellik hakkında bilinmesi gereken bilimsel gerçekler...

  • 1Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Uzmanlar, cinsel yaşamın sağlık için oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Peki, cinsellik sağlığımızı nasıl etkiliyor?

    İŞTE FAYDALARI...

    Kilo almayı engelliyor: Uzmanlar, yarım saatlik efor sonucunda kişinin 200-250 kalori yakarak kilo verebileceğini, istemsiz kilolarından kurtulabileceğini belirtiyor. 

  • 2Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Kalp ve damar sağlığını koruyor: Belfast Queen’s Üniversitesi’nde bin erkek üzerinde yapılan çalışmaya göre; haftada üç ya da daha fazla seks yapan erkeklerde kalp krizi risklerinin yarı yarıya azaldığı gösterildi. 

  • 3Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Felç riskini azaltıyor: Belfast Queen’s Üniversitesi’ndeki aynı çalışmanın sonuçlarından biri de düzenli seks ile inme (felç) riskinin azaldığı.

  • 4Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Ağrı kesici özelliği: Salgılanan oksitosin hormonu sayesinde endorfin hormonunun yükselmesiyle birlikte ağrı kesici etki görülüyor.

  • 5Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Uykusuzluk problemini gideriyor: Cinsel ilişki sırasında salınan ve bedenin doğal morfinleri olarak bilinen endorfin salgısı ile vücut rahatlar. 

  • 6Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Koku duyusu gelişiyor: Orgazm sırasında beynin hipofiz bölgesinden salgılanan prolaktin hormonu sayesinde beynin koku alma merkezi uyarılıyor ve bu şekilde düzenli seks sonrasında kişilerde koku alma duyusu gelişiyor.

  • 7Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Adet sancılarınızı azaltıyor: Adet sancılarının azalması seksin ağrı kesici özelliği olarak görülür. Ayrıca adeti düzenliyor. Stanford Üniversite’sinde yapılan bir araştırmaya göre; haftada en az bir kez cinsel ilişkide bulunan kadınların adet döngülerinin daha düzenli olduğu saptanmıştır. 

  • 8Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Yapılan araştırmalara göre; haftada bir veya iki kez cinsel ilişkiye girmek, bağışıklık sistemi üzerinde yüzde 30 oranında arttırıcı etki yapıyor. 

  • 9Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Bu da kadınlarda migren ve vasküler (damarsal) baş ağrılarının azalmasını sağlıyor. 

  • 10Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Vücudun forma girmesini sağlıyor: Pek çok vücut kası ve iskelet sistemi koordineli olarak çalıştığından yoğun bir egzersiz yerine geçiyor. Bunun sonucunda düzenli seks, vücudun forma girmesini sağlıyor.

  • 11Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Vücudu esnekliği artıyor: Vücudun esnekliği düzenli seks ile birlikte artıyor.

  • 12Cinsel hayat deyip geçmeyin! Faydası çok...
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    Kemikleri güçlendiriyor: Cinsellik sırasında salgılanılan testosteron hormonunun kemikleri güçlendirici etkileri var. 

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