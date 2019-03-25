- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 15 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgiye göre, evinde ölü bulunan ve cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Adalet Maydos’un (68),yapılan otopside cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, cinayet şüphelilerinin yakalanması için özel ekip kurdu.
ZANLI GEÇEN YIL YAKALANMIŞTI
İHA'da yer alan habere göre soruşturmayı derinleştiren polis, teknik ve fiziki takip sonrası cinayete karışan şüphelinin Hayri K. (36) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, cinayet şüphelisini geçen sene 21 Şubat’ta saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde yakaladı. Ayrıca soruşturma kapsamında Maydos’un ölümünden önce telefonla görüştüğü belirlenen şüpheli Murat B. (53) de gözaltına alındı.
"İLİŞKİ SIRASINDA BOĞAZINI SIKTIM"
Gözaltındaki şüphelilerden Hayri K. suçunu itiraf ederek ifadesinde, "Para karşılığında Maydos’a ait evinde cinsel ilişkiye girdik. Cinsel ilişki sırasında boğazını sıktım, Maydos’un gözleri kaydı ve hareketsiz bir şekilde yere yığıldı. Bunun üzerine korkarak olay yerinden kaçtım. Daha sonra öldüğünü öğrendim ve kimseye bu olaydan bahsetmedim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hayri K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SANIĞA 18 YIL HAPİS CEZASI
Tutuklu yargılanan sanık Hayri K. Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Hayri K., savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatını talep etti. Savunmanın ardından mahkeme heyeti sanık Hayri K.’ye, "Kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın arından Hayri K. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.