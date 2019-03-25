Antalya'nın Alanya ilçesinde, 15 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgiye göre, evinde ölü bulunan ve cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Adalet Maydos’un (68),yapılan otopside cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, cinayet şüphelilerinin yakalanması için özel ekip kurdu.

ZANLI GEÇEN YIL YAKALANMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre soruşturmayı derinleştiren polis, teknik ve fiziki takip sonrası cinayete karışan şüphelinin Hayri K. (36) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen asayiş ekipleri, cinayet şüphelisini geçen sene 21 Şubat’ta saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi’nde yakaladı. Ayrıca soruşturma kapsamında Maydos’un ölümünden önce telefonla görüştüğü belirlenen şüpheli Murat B. (53) de gözaltına alındı.

"İLİŞKİ SIRASINDA BOĞAZINI SIKTIM"

Gözaltındaki şüphelilerden Hayri K. suçunu itiraf ederek ifadesinde, "Para karşılığında Maydos’a ait evinde cinsel ilişkiye girdik. Cinsel ilişki sırasında boğazını sıktım, Maydos’un gözleri kaydı ve hareketsiz bir şekilde yere yığıldı. Bunun üzerine korkarak olay yerinden kaçtım. Daha sonra öldüğünü öğrendim ve kimseye bu olaydan bahsetmedim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hayri K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIĞA 18 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu yargılanan sanık Hayri K. Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Hayri K., savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatını talep etti. Savunmanın ardından mahkeme heyeti sanık Hayri K.’ye, "Kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın arından Hayri K. tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.