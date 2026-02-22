Cinsel istismarla yargılanan Timothy Busfield kendini savundu: Suçsuzum

Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan oyuncu Timothy Busfield, ilk savunmasını yaptı. Geçen ay tutuklanan ve ocak ayı sonunda serbest bırakılan 68 yaşındaki oyuncu, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu dahil dört ayrı ağır suçtan yargılanıyor.

Mahkeme kayıtlarına göre oyuncu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. 10 Mart'ta yeniden mahkeme karşısına çıkması beklenen Busfield, yargılanmayı beklerken gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor.

İki erkek çocuk, Emmy ödüllü Timothy Busfield'ın 'The Cleaning Lady' dizisinin Albuquerque setinde kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu iddia ediyor. Çocukların ebeveynleri, oyuncunun bu tacizi birden fazla kez yaptığını öne sürüyor.

Belgelere göre, 2022 ila 2024 arasında gerçekleştiği iddia edilen taciz olayları sırasında çocuklar, 7 ve 8 yaşlarındaydı.

Cinsel istismar konusunda ilk şikayette bulunulduğunda, Timothy Busfield soruşturma yetkililerine, çocukları kucağına alıp gıdıkladığını ve seti oyun dolu bir ortam olarak tanımladığını söylemişti.