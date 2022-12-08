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Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

Henüz 6 aylıkken idrarını yapamadığı için "yakma yoluyla" sünnet olan David'in cinsel organı tamamen yandı. Aile, çocuklarının geleceğini kurtarmak için cinsiyet değiştirmesine karar verdi. Bunun için başvurdukları doktor, çocuğun zamanla bir kadın gibi hissedeceğini söylese de David'in durumu giderek kötüleşti ve en sonunda tarihe geçen ürkütücü bir deney kurbanı haline geldi.

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  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    BBC'de yer alan bir haber, tarihin ürkütücü bir deneyini anlatıyor. 

    David ve Brian, 22 Ağustos 1965 yılında Kanada'da doğdu. İkizler, henüz 6 aylıkken idrar yapma konusunda sıkıntı yaşamaya başladı ve bebeklere fimoz isminde bir hastalığın teşhisi kondu.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Kısa zamanda riskli bir duruma dönüşen hastalığın çaresi olarak doktorlar, çocukları sünnet etmeye karar verdi. Ancak alışagelen sünnet yöntemleriyle değil. Doktorlar, çocukların cinsel organını yakmaya karar verdi.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Ameliyat Brian için iyi gitti ama David için aynı şey söylenemezdi. Bebeğin cinsel organı tamamen yanmış ve işlevsiz bir hale gelmişti.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Ameliyattan sonra, David'in geleceği ile ilgili endişelenen aile yeni bir çare arayışına girdi. Bunun üzerine cinsiyet kimliği alanında yaptığı çalışmalarla ünlü olan Psikolog Dr. John Money ile görüştüler.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Dr. Money, ilginç ve artık günümüzde kabul edilmeyen bir teoriyi destekliyordu. Psikolog, cinsiyetin toplum tarafından öğrenildiğini savunuyordu. Ona göre; doğru zamanda yapılacak müdahale ile çocukların cinsiyeti değiştirilebilirdi.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Aile, çareyi burada buldu. Artık işlevli bir cinsel organı olamayan David'in cinsiyetini değiştirme kararı aldılar. Ameliyat yapıldı ve David'in resmi adı artık Brenda oldu.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Doktor, tüm aileyi gerçeği saklama konusunda uyardı. David'in yeni cinsiyetine inanması için evdeki her şey ona göre dizayn edildi. Aynı zamanda doktor, bu deneyi sonuna kadar gözleyeceğini, aileye her zaman destek olacağını ve David'i daima kontrol edeceğine dair söz verdi.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    David, yeni cinsiyetinde büyürken Dr. Money sözünü tuttu. Doktora göre bu, en uzun süre devam eden cinsiyet değiştirme deneyiydi. Deneyin başarılı gittiğine inanan psikoloğa göre; bu kendi görüşlerinin bir başarısıydı. 
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    David, her sene Dr. Money'e kontrol için götürüldü. Bu kontroller sırasında Money, ikizleri cinsel eylemleri prova etmeye ve birbirlerinin cinsel organlarını incelemeye zorlardı. Bazı durumlarda Money, bu egzersizleri yapan ikizlerin fotoğraflarını bile çekerdi. Money, çocuklukta cinsel prova oyununun sağlıklı çocukluk cinsel keşfi için önemli olduğunu iddia ediyordu.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Deney kısa bir süre yolundaymış gibi gözükse de David'in psikolojisi ergenliğe girmesiyle çökmeye başladı. Annesi, onu kadınsal eylemleri yapmak konusunda teşvik etmeye çalıştı ama David hiçbirine yanıt vermedi. 
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    David, erkeksi ve asiydi. Bu tavırları arkadaşlarının da onunla dalga geçmesine ve zorbalığa uğramasına neden oldu. Arkadaşları tarafından dışlanan David, giderek daha da yalnızlaştı ayrıca kendisini hiçbir zaman bir kadın olarak göremedi. 
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Bu durumla daha fazla baş edemeyen aile, David 15 yaşındayken ona gerçeği söyledi ve onu Dr. Money'e götürmeye bıraktı.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Bunu öğrenen çocuk, derhal ait olduğu bedene dönmek istedi ve tekrar erkek olmak için bir dizi ameliyat geçirdi. Brenda ismini bıraktı ve David ismine geri döndü. 
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Bir süre için David normal hissetti. Hatta bu sırada 22 yaşındaki Jane isimli bir kadınla evlendi ve çift, 3 çocuğu evlat edindi. 

     
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Ancak ne var ki kimlik bunalımları ve hayatı oyunca peşini bırakmayan depresyon yine devam ediyordu. Bunların üzerine bir de aşırı dozda uyuşturucudan ikiz kardeşi Brian'ı kaybeden ve evliliğinde sorun yaşayan David, giderek daha da kötüleşiyordu.
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Bunların üzerine bir de geçirdiği hormonsal tedaviler, onu iyice dengesiz bir adam haline getiriyordu. Zamanla her şey daha da kötüleşti. David artık tükenmişti...
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    David en sonunda, 5 Mayıs 2004 sabahı bir manavda kendisini kafasında vurarak 38 yaşındayken intihar etti.

     
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Dr. Money, deneyin ve savunduğu görüşlerin başarısız olduğu gerçeğini saklamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 
  • Cinsel organı yanan çocuğun cinsiyetini değiştirdiler: Tarihe geçen ürkütücü bir deney

    Sonuç olarak, artık günümüzde geçerliliği olmayan ancak bir zamanlar bir "deney" olarak görülen bir görüş sonucunda, bir çocuğun hayatı kaosa mahkum edildi. Bu olay, tarihi bir vaka olarak kayıtlara geçti.  

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