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        Haberler Bilgi Magazin Çırak filmi konusu nedir? The Protege (Çırak) oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?

        Çırak filmi konusu nedir? Çırak oyuncuları kimler, kaç yılında çekildi?

        Bu akşam 20:00'da Show TV ekranlarında aksiyon ve maceranın hat safhada olduğu Çırak (The Protege) filmi ekranda olacak. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell'in oturduğu filmin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. İşte, Çırak filmi oyuncuları ve konusuna dair detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:32
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        2021 yapımı Çırak filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle film yayınlandığı sene oldukça dikkat çekmişti. Peki, Çırak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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        ÇIRAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam a dönmek zorunda kalır.

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        ÇIRAK OYUNCULARI KİMLER?

        Maggie Q

        Samuel L. Jackson

        Michael Keaton

        David Rintoul

        Patrick Malahide

        Ray Fearon

        Ori Pfeffer

        Robert Patrick

        Florin Piersic Jr.

        Tudor Chirilă

        Velizar Binev

        George Pistereanu

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        ÇIRAK FİLMİ HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLDİ, TÜRÜ NE?

        Aksiyon ve gerilim türündeki 2021 yapımı film Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta çekildi.

        109 dakika olan filmin IMDB puanı ise 10 üzerinden 6.1 olarak kaydedildi.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

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