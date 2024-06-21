Çırak filmi konusu nedir? Çırak oyuncuları kimler, kaç yılında çekildi?
Bu akşam 20:00'da Show TV ekranlarında aksiyon ve maceranın hat safhada olduğu Çırak (The Protege) filmi ekranda olacak. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell'in oturduğu filmin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. İşte, Çırak filmi oyuncuları ve konusuna dair detaylar...
2021 yapımı Çırak filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle film yayınlandığı sene oldukça dikkat çekmişti. Peki, Çırak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
ÇIRAK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Çocukken efsanevi suikastçı Moody tarafından kurtarılmıştır. Fakat onu kendi çocuğu gibi büyüten ve hayatta kalma konusunda her şeyi öğreten Moody, acımasızca öldürülür. İntikam almak için yemin eden Anna, en büyük rakibi Rembrandt ile ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam a dönmek zorunda kalır.
ÇIRAK OYUNCULARI KİMLER?
Maggie Q
Samuel L. Jackson
Michael Keaton
David Rintoul
Patrick Malahide
Ray Fearon
Ori Pfeffer
Robert Patrick
Florin Piersic Jr.
Tudor Chirilă
Velizar Binev
George Pistereanu