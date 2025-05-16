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        Haberler Gündem Çevre Çıralı'da ilk yuva tespit edildi, yasaklar başladı | Son dakika haberleri

        Çıralı sahilinde sezonun ilk yuvası tespit edildi, yasaklar başladı

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde sezonun ilk deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi. Kafesle çevrilerek korumaya alınan ilk yuva, kısa süre önce vefat eden gönüllü deniz kaplumbağası koruyucusu emekli öğretmen İsmail Tunalı'ya atfedildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar genelgesi doğrultusunda son yavru denizle buluşana kadar Çıralı sahilinde yasaklar başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:58
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        Türkiye'de deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde bu yıl ilk yuvanın tespit edilmesiyle sezon başladı.

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        Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen "İlk Yuva" etkinliğinde yuva, kafesle korumaya alındı.

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        Etkinliğe Kaymakam Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya ve gönüllüler, Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca, Ulupınar Çıralı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

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        İlk yuvaya koruma kafesi, öğrenciler tarafından yerleştirildi.

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        Sezonun ilk yuvasına "İsmail Tunalı" adı verildi. Kemer'de öğretmenlik yaparken 1999 yılında emekli olan ve Mersin'e yerleşen, caretta carettaları zorlu yaşam yolculuklarında yalnız bırakmamak için her yaz Çıralı'ya gelerek kooperatif bünyesinde gönüllü çalışan, 15 yıl boyunca binlerce yavrunun denizle buluşmasına destek veren İsmail Tunalı, 2 Mayıs'ta 81 yaşındayken hayatını kaybetmiş ve Çıralı'da toprağa verilmişti.

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        Kafesin yerleştirilmesinin ardından Kaymakam Ahmet Solmaz, üzerine yuvanın sayısını ve günün tarihini yazarak, öğrencilerden de taş üzerine günün tarihini yazıp, bırakmalarını istedi.

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        Kaymakam Ahmet Solmaz, Çıralı'daki ilk yuvanın sabaha karşı tespit edildiğini belirterek, "Geçen yıl çok verimli bir yuva sayısına ulaşmıştık; yaklaşık 200'e yakın yuvamız vardı. 3 bin 500'e yakın caretta caretta yavrumuzu denize ulaştırmıştık. Tabii bu sayı yeterli değil, ne kadar yüksek görünse dahi bile. Çünkü denizin en önemli canlılarından biri ve maalesef nesli tükenme tehlikesi yaşıyor. Fakat bölgemiz hakikaten bu endemik türlere karşı çok fazla hassasiyet gösteriyor. Yerel vatandaşımız caretta carettalarımızı koruma adına -ki burada aynı zamanda kum zambaklarımız da var- gerçekten cansiperane görev addetmiş durumdalar" dedi.

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        Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da "2025 yılı ilk deniz kaplumbağası annemiz Çıralı sahiline yumurtalarını bıraktı. Bugün de hep birlikte çocuklarımızla kafesimizi yerleştirdik. Şimdiden itibaren yasaklarımız başlıyor. Geceleri artık sahilde ateş yakmak, ses, gürültü yapmak ve gezmek yasak. Yasaktan öte bu hayvanlar için saygı göstermemiz gerekiyor. Hep birlikte 4 ay boyunca onlara bırakacağız sahili. Gündüzleri de biz kullanacağız" diye konuştu.

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        Gönüllü deniz kaplumbağası koruyucusu Nuran Yeşildağ da vefatından önce İsmail Tunalı'nın caretta carettalar için çok çalıştığını ve kendilerine yardım ettiğini belirterek, "Biz de elimizden geldiği kadar kaplumbağalara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

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        Diğer yandan ilk yuvanın tespit edilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar genelgesi doğrultusunda son yavru denizle buluşana kadar 21.00- 05.00 saatleri arasında Çıralı sahiline araç ve insan girişine izin verilmeyen, ateş yakmak, ses ve gürültü yapmanın tamamen yasak olduğu dönem de başladı.

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        #çevre haberleri
        #antalya haberleri
        #Çıralı sahili
        #Deniz kaplumbağası
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