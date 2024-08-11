Cirit atmada Haruka Kitaguchi, altın madalya elde etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada Japon Haruka Kitaguchi, altın madalya elde etti
Giriş: 11.08.2024 - 01:49 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:49
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar cirit atmanın finali gerçekleştirdi.
Japon Haruka Kitaguchi 65.80 ile altın, Güney Afrikalı Jo-Ane Van Dyk 63.93 ile gümüş, Çekyalı Nikola Ogrodnikova ise 63.68 ile bronz madalya kazandı.
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