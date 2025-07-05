Ciro Immobile'den Beşiktaş'a veda!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen İtalyan yıldız Ciro Immobile, siyah-beyazlı kulübe ve İstanbul'a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

Deneyimli golcü şu ifadeleri kullandı:

Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve çoştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Her şey için bol şans diliyorum.

Geçtiğimiz sezon, siyah beyazlı formayla 41 maça çıkan Immobile, 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.