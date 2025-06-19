Ciro Immobile'ye İtalya'dan yeni talip!
Beşiktaş'ta forma giyen İtalyan yıldız Ciro Immobile için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. Bologna'nın Immobile ile ilgilendiği belirtildi.
Giriş: 19.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:06
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Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile'ye ülkesi İtalya'dan bir talip çıktı.
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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Bologna, Ciro Immobile ile ilgileniyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Edin Dzeko ile ilgilenen Bologna, Bosnalı golcünün Fiorentina'yı tercih etmesinin ardından Immobile'ye yöneldi.
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Bologna'nın, 35 yaşındaki Immobile'yi ülkeye geri getirmek istediği aktarıldı.