Cirque du Soleil, 10 yıl aradan sonra İstanbul'da

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Dünya sahne sanatlarının en prestijli topluluklarından Cirque du Soleil, 10 yıl aradan sonra OVO gösterisiyle dün akşam ilk kez İstanbul seyircisiyle buluştu.

        Tatlı Ekşi ve Pyramidion işbirliğiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen gösteri, dev prodüksiyonuyla izleyicilerden ilgi gördü.

        Geceye sanat, televizyon ve medya dünyasından birçok ünlü isim de katıldı. Gösteriyi ilk gecesinde izlemeye gelen davetliler arasında Ulaş Tuna Astepe, Barış Falay & Esra Ronabar, Aslı İnandık, Çağla Şikel, Başak Gümülcinelioğlu & Çağrı Çıtanak, Berfu & Eser Yenenler, Ceren Benderlioğlu, Tuğrul Tülek ve Hülya Gülşen gibi isimler yer aldı.

        Cirque du Soleil’in sanatçıları, 21 TIR ve 102 kişilik dev bir ekiple İstanbul’a geldi.

        25 farklı ülkeden gelen 53 sanatçının sahne aldığı OVO, akrobasi performansları, kostümleri, canlı müzikleri ve sahne tasarımıyla öne çıktı.

        Portekizcede “yumurta” anlamına gelen OVO, seyirciyi doğanın kalbine ve böceklerin hareketli evrenine davet ederken; yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alıyor.

        2009 yılında Montreal’de prömiyerini yapan ve bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 10 milyondan fazla seyirciye ulaşan gösteri, Cirque du Soleil’in enerjik ve renkli prodüksiyonlarından biri olarak gösteriliyor.

        22–24 Mayıs 2026 tarihleri arasında sahnelenmeye devam edecek olan OVO’nun sınırlı sayıdaki son biletleri Biletinial’dan satın alınabilir.

