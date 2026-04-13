        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Cirque du Soleil 'OVO'yla İstanbul'da

        Dünya sahne sanatlarının en prestijli topluluklarından Cirque du Soleil, tam 10 yıl aradan sonra İstanbul'a görkemli bir dönüş yapıyor. Topluluğun en renkli, en dinamik ve en çok ilgi gören prodüksiyonlarından biri olan OVO, 21–24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ülker Spor Arena'da toplam 8 gösteriyle izleyici karşısına çıkacak

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:17
        Sahne sanatlarında yarattığı eşsiz dünyalarla milyonlarca izleyiciyi büyüleyen Cirque du Soleil, Tatlı Ekşi ve Pyramidion iş birliğinde, ilk kez OVO gösterisiyle 10 yıl aradan sonra İstanbul’da seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu kez seyirciyi doğanın kalbine, böceklerin büyüleyici ve hareketli evrenine davet eden topluluk Portekizcede “yumurta” anlamına gelen OVO ile yaşam döngüsünü, dönüşümü ve doğanın enerjisini merkezine alarak, yüksek tempolu akrobasi performansları, çarpıcı sahne tasarımı ve göz alıcı kostümleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

        25 farklı ülkeden 100 kişilik dev bir ekiple sahnelenen gösteride, 53 sanatçı insan bedeninin sınırlarını zorlayan performanslara imza atıyor. 2009 yılında Montreal’de prömiyerini gerçekleştiren OVO, bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 7 milyonu aşkın izleyiciye ulaşarak küresel bir başarıya imza attı.

        Sahne sanatlarında 40 yılı aşkın süredir öncü bir rol üstlenen Cirque du Soleil Entertainment Group, yenilikçi yaklaşımıyla eğlence anlayışını sürekli yeniden tanımlamaya devam ediyor. Yaratıcı vizyonunu yalnızca sahne gösterileriyle sınırlamayan topluluk; multimedya prodüksiyonları, katılımcı deneyimler ve özel etkinliklerle sanatın sınırlarını genişletiyor. Gösterinin kostüm tasarımları Liz Vandal imzası taşırken; doğadan ve böceklerin dünyasından ilham alan bu tasarımlar Pierre Cardin gibi moda ikonlarının geometrik ve grafik estetiğiyle buluşuyor. OVO’nun müzikleri ise Brezilyalı besteci Berna Ceppas tarafından hazırlandı. Bossa nova, samba, funk ve elektronik müziğin enerjik bir birleşimini sunan besteler, gösterinin ritmini ve dinamizmini güçlendirirken; sanatçı, kompozisyonlarında böceklerin çıkardığı doğal seslerden ilham aldığını ifade ediyor.

        21–24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ülker Spor Arena’da toplam 8 gösteriyle izleyiciyle buluşacak Cirque du Soleil'in OVO gösterisinin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

