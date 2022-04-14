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Claudia Heffner Peltz, 2. Abdülhamid'e ait elmas gerdanlığı taktı iddiası

Brooklyn Beckham, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Nelson Peltz'in kızı Nicola Anne Peltz ile evlendi. Törende gelinin annesi Claudia Heffner Peltz'in taktığı gerdanlığın bir zamanlar Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer aldığı ileri sürüldü

HABERTURK.COM
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria Beckham-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham (23), 2020'de oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, geçtiğimiz hafta Peltz ailesinin Palm Springs'teki okyanus manzaralı, milyon dolarlık malikanesinde dünyaevine girdi.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    KIZINDAN ROL ÇALDI

    Nicola Anne Peltz, hem güzelliğiyle hem de ünlü bir modaevi tarafından kendisi için özel olarak dikilen gelinliğiyle törenin yıldızı oldu. Ancak görkemli törende gelinden rol çalan bir kişi daha vardı. O da Nicola Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz idi.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    GERDANLIĞI 2. ABDÜLHAMİD'E Mİ AİT?

    Eski model, kızının düğününde sadece görünümüyle değil, taktığı bir takıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. Claudia Peltz'in boynundaki göz kamaştıran elmas gerdanlığın bir zamanlar Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer aldığı iddia edildi.

    Dünyanın en pahalı elmaslarından biri olan gerdanlık "Star of the East" (Doğunun Yıldızı) adını taşıyor. 94.80 karat olduğu belirtilen bu elmasın, bir zamanlar 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer aldığı öne sürülse de bu konuda kesin bir kaynak yok. Bu göz kamaştıran elmasın Padişah'ın elinden nasıl çıktığı da bilinmiyor.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    BALAYINDAYKEN SATIN ALDI

    Bu iri elmas 19'uncu yüzyılda mücevherci Pierre Cartier'nin eline geçmişti. 1908'de Evelyn Walsh McLean, 120 bin dolara bu taşı Cartier'den satın almıştı. McLean, o sırada eşi Edward Beale McLean ile balayında bulunuyordu. "Star of the East", 40 yıl boyunca McLean'in koleksiyonunda kaldı.

    "ÖLDÜĞÜ SIRADA DA BOYNUNDAYDI" İDDİASI

    Southern Inspired Dergisi'nde yer alan iddialara göre; Elmas, öldüğü sırada da McLean'in boynundaydı. Onun yanında da bir başka ünlü taş Hope Diamond (Umut Elması) McLean'in boynunu süslüyordu. Evelyn McLean'in ölümünden sonra hem "Doğunun Elması" hem de "Umut Elması", Harry Winston'a satılmıştı. Amerikalı bir kuyumcu olan Winston, daha sonra Umut Elmas'ını Smithsonian Institution'a bağışlamıştı.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    SERÜVENİ HİNDİSTAN'DA BAŞLADI

    "Doğunun Yıldızı" elmasının anavatanının Hindistan'ın Ahmedabad kenti olduğu sanılıyor. O dönemde 157.25 karat olduğu belirtilen elması, 17'inci yüzyıl ortalarında Fransız mücevherci Tavernier satın almıştı. Bu iri elması Tavernier, 94.78 karat olarak armut biçiminde kesmişti. O arada İran'a ulaşan elmasın 19'uncu yüzyılda Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in koleksiyonuna dahil olduğu ileri sürülüyor.

    Yine iddialara göre; "Hope Diamond" da (Umut Elması) 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda bulunuyordu. "Doğunun Yıldızı" adlı elmasın Peltz ailesinin eline nasıl geçtiği ise bilinmiyor. "Star of the East"in (Doğunun Yıldızı) büyük olasılıkla bir müzayededen alındığı tahmin ediliyor.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    EVLİLİK SÖZLEŞMESİ DE İMZALADILAR

    Öte yandan ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre; Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, müstakbel damadına evlilik sözleşmesi imzalatmıştı. Bu sözleşme hem Brookly Beckham hem de Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyordu.

    Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre; boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

    Her ikisinin ailesinin de sahip olduğu servete bakarsak; Beckham çiftinin toplam serveti 380 milyon sterlinken, Nicola Anne Peltz'in ailesinin serveti ise bunun neredeyse üç katı...

    Peltz ailesinin 1.3 milyar sterlin serveti bulunuyor. Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in babası Nelson Peltz, ülkesinin sayılı zenginleri arasında yer alıyor. Peltz'in annesi ise eski bir model olan Claudia Heffner Peltz...
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    GELİNİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

    Ayrıca Victoria Beckham da daha önce müstakbel gelini hakkında hissettiklerini anlatmıştı.

    Nicola Peltz hakkında konuşan Beckham, oğlu Brooklyn'i kast ederek, "Daha sevilmeye layık bir hanımla tanışmasını isteyemezdik." demişti.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    "ONLAR ÇOK MUTLU"

    Oğlunun ruh eşini bulduğunu da sözlerine ekleyen Victoria Beckham, "Onlar çok mutlu. Nicola harika, tatlı ve kibar. O çok sevimli ve sıcakkanlı bir kadın." şeklinde konuşmuştu.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

    "SENİN AŞKIN EN DEĞERLİ ARMAĞAN"

    Çift, nişanlandıklarını bu fotoğrafla duyurmuştu. Amerikalı oyuncu, "Beni dünyadaki en şanslı kız yaptın. Hayatımın geri kalanını yanınızda geçirmek için sabırsızlanıyorum. Senin aşkın en değerli armağandır. Seni çok seviyorum bebeğim." ifadelerini kullanmıştı.

    "DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYIM"

    Brooklyn Becham ise aynı kareyi şu sözlerle takipçileriyle paylaşmışt:

    Ruh eşimden benimle evlenmesini istedim ve 'Evet' dedi. Dünyanın en şanslı adamı benim. En iyi eşi ve en iyi baba olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum bebeğim.
  • Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

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