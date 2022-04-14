SERÜVENİ HİNDİSTAN'DA BAŞLADI

"Doğunun Yıldızı" elmasının anavatanının Hindistan'ın Ahmedabad kenti olduğu sanılıyor. O dönemde 157.25 karat olduğu belirtilen elması, 17'inci yüzyıl ortalarında Fransız mücevherci Tavernier satın almıştı. Bu iri elması Tavernier, 94.78 karat olarak armut biçiminde kesmişti. O arada İran'a ulaşan elmasın 19'uncu yüzyılda Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in koleksiyonuna dahil olduğu ileri sürülüyor.

Yine iddialara göre; "Hope Diamond" da (Umut Elması) 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda bulunuyordu. "Doğunun Yıldızı" adlı elmasın Peltz ailesinin eline nasıl geçtiği ise bilinmiyor. "Star of the East"in (Doğunun Yıldızı) büyük olasılıkla bir müzayededen alındığı tahmin ediliyor.