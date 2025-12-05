Habertürk
        Cloudflare çöktü: Birçok siteye erişilemiyor

        Cloudflare çöktü: Birçok siteye erişilemiyor

        Kasım ayında Cloudflare altyapısını kullanan pek çok internet sitesine erişimde sorunlar yaşanmıştı. Benzer bir sorun bugün de gerçekleşti. Aralarında Trendyol, Canva, Sahibinden, Yemek Sepeti gibi pek çok siteye erişim sağlanamadığı belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cloudflare çöktü: Birçok siteye erişilemiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnternetin en önemli altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare'e, dünya genelindeki kullanıcılardan bağlantı sorunları bildiriliyor. Benzer sorun geçtiğimiz aylarda da yaşanmıştı.

        Birçok kullanıcı, farklı web sayfalarında "500 internal server error" mesajıyla karşılaştıklarını ve bu durumun bahsedilen sitelere erişmelerini engellediğini bildirdi.

        Etkilenen siteler arasında Down Detector da bulunuyor. Bununla birlikte Trendyol, Canva, Sahibinden, Yemek Sepeti'ne de erişim sağlanamadığı belirtiliyor.

        CLOUDFLARE NEDİR?

        Cloudflare, dünya genelindeki web siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısı. Milyonlarca web sitesi, hızlı ve güvenli erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bu nedenle yaşanan bir ağ sorunu, çok sayıda hizmeti aynı anda etkileyebiliyor.

        Bu durum, özellikle sosyal medya platformları ve e-ticaret siteleri gibi Cloudflare altyapısını kullanan servislerde ciddi yavaşlamalara ve bağlantı hatalarına neden oluyor.

        Ayrıntılar geliyor...

