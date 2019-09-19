Romanya temsilcisi Cluj, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Lazio'yu 2-1 mağlup etti ve Kupa 2'ye galibiyetle başladı!
Mücadelede 25. dkaika oynanırken Lazio, Bastos'un golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip 41. dakikada Ciprian Deac ile karşılık verince ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci devreye daha etkili başlayan ev sahibi CFR Cluj, Billel Omrani'nin 75. dakikada attığı golle güçlü rakibi karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak Kupa 2'ye galibiyetle başladı.
Grubun diğer maçında Fransız temsilcisi Rennes ile İskoç ekibi Celtic karşı karşıya geldi. Fransa'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuç sonrası iki takım da gruba 1'er puanla başladı.
YORUMLAR