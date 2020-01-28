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Haberlerİş-Yaşam

CMC, M+ Group ile birleşiyor

Türkiye'nin en büyük çağrı merkezi şirketi CMC, Hırvatistan'ın en büyük hizmet sağlayıcısı M+ Group ile birleşiyor. Yapılan anlaşmaya göre CMC'nin sahibi olan Mid Europa Partners yeni oluşacak şirketin yüzde 30'unun sahibi olacak. Zagreb Borsası'na konuyla ilgili yollanan yazılı açıklamaya göre bu birleşmeyle 7000 çalışanlı bölgesel bir lider doğacak

Çağrı merkezi

4000'i aşkın çalışanıyla çalışan sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük çağrı merkezi firması olan CMC İletişim ve Çağrı Merkezi Hizmetleri A.Ş. , Hırvat Maritus Ulaganja firmasının iştiraki olan M+ Group ile birleşiyor. CMC 2015 yılında da İngiltere merkezli özel sermaye fonu Mid Europa Partners tarafından satın alınmıştı. 

M+ Group'la varılan anlaşmaya göre şirketlerin birleşiminden yeni bir şirket doğacak. Maritus Ulaganja'nın Zagreb Borsası'na yolladığı açıklamaya göre Mid Europa bu yeni şirkette yüzde 30 hisseye sahip olacak.  Yeni oluşan şirket, bölgenin lider çağrı merkezi şirketi olacak. Açıklamada bu yeni şirketin isminin ne olacağı belirtilmese de Hırvat basını M+ Group isminin kalacağını iddia etti. Şirketin merkezi ise Hırvatistan olacak.

OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen Mid Europa Ortağı Kerim Türkmen "Daha büyük bir bölgesel operatörün hissedarı haline gelmekten mutluluk duyuyoruz. Lider bir dış kaynak sağlayıcı (BPO) şirket yaratma konusunda M+ Group ile işbirliğimize güveniyoruz. Birleşen şirketlerin odağında yüksek kaliteli uluslararası müşteriler olacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamada anlaşmanın ocak sonunda tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

HIRVATİSTAN'IN EN ÇOK ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETİ

Maritus Ulaganja Denetim Kurulu Başkanı Zvonimir Mrsic ise şunları belirtti: "Yeni oluşan grup, 7000'i aşkın çalışanıyla Hırvatistan'ın en fazla çalışanı olan şirketi olmamızı sağlıyor. M+ Group artık 58 ülkede 220 şirkete hizmet verecek. Yeni şirketin yıllık geliri 65 milyon Euro'yu aşacak. Uluslararası büyümemiz küresel müşteriler edinme ve hizmet ihracatıyla bölge ve Hırvatistan ekonomisine katkı sağlamak amacıyla devam ediyor."

M+ Group, geçen yıl da Sırbistan merkezli çağrı merkezi şirketi Trizma'nın çoğunluk hissesini satın almıştı. 

Zagreb Borsası'na yollanan açıklamaya (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz

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