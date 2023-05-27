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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü
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Çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne de kucağındaki çocuğu ile birlikte aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan düştü: 3 ölü
İHA

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde balkondan düşmek üzere çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı duyan yakınları ise adrese gelerek sinir krizi geçirdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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