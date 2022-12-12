iabetes insipidus, hipofiz bezinde arjinin vazopressin ( antidiüretik hormon veya ADH’de denilen) üretiminin olmaması veya böbreklerin ADH’ye yanıt vermemesinden dolayı böbreklerin suyu tutamamasına sebep olan bir hastalıktır. Son dönemlerde çocuklarda da sık sık gözlemlenmektedir. Ebeveynlerin bu hastalığın belirtileri hakkında bilgi sahibi olması ve herhangi bir semptom ile karşılaşmaları durumunda ilgili hekime başvurmaları önerilmektedir.