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Çocuğunuz diyabet hastası olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!

İsim ve belirtilerdeki benzerliğine rağmen şeker hastalığı ile karıştırılmaması gereken ve halk arasında ‘Şekersiz Şeker/Diyabet Hastalığı’ olarak geçen Diabetes İnsipitus, ne yazık ki çocuklarda da sık sık görülüyor. Eğer çocuğunuz bu belirtileri yaşıyor ise; vakit kaybetmeden doktora gitmenizi öneririz.

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  • Çocuğunuz diyabet hastası olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!

    iabetes insipidus, hipofiz bezinde arjinin vazopressin ( antidiüretik hormon veya ADH’de denilen) üretiminin olmaması veya böbreklerin ADH’ye yanıt vermemesinden dolayı böbreklerin suyu tutamamasına sebep olan bir hastalıktır. Son dönemlerde çocuklarda da sık sık gözlemlenmektedir. Ebeveynlerin bu hastalığın belirtileri hakkında bilgi sahibi olması ve herhangi bir semptom ile karşılaşmaları durumunda ilgili hekime başvurmaları önerilmektedir.
  • Çocuğunuz diyabet hastası olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!

    DIABETES INSIPIDUS NEDİR?

    Diabetes İnsipitus, çok su içme, çok idrara çıkma ile kendini belirten idrarı yoğunlaştıramama hastalığıdır. Kan şekeri normaldir, bu nedenle şekersiz şeker hastalığı ya da yalancı şeker hastalığı olarak da bilinir.
  • Çocuğunuz diyabet hastası olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!

    DIABETES INSIPIDUS BELİRTİLERİ NEDİR?

    Yalancı şeker hastalığı olarak da bilinen Diabetes İnsipidur belirtileri şu şekildedir;

    Böbrek suyu fazla atmasından dolayı sık sık idrara çıkılır,

    Sürekli susama hissi yaşanır,

    Sık sık su içilir,

    Yenidoğan bebeklerde ateş,

    Cilt kuruluğu,

    Kilo alamama,

    Gece su içmeye kalkma,

    Zayıflama.
  • Çocuğunuz diyabet hastası olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!

    DIABETES INSIPIDUS ÇOCUKLARDA OLAN BELİRTİLERİ NEDİR?

    Çocuklarda olan Diabetes İnsipidus belirtileri şu şekildedir;

    Öncelikle çocuğun içtiği su miktarı ve tuvalete çıkma sıklığı gözlemlenmelidir. 

    - Sık idrara çıkma,

    - Aşırı su içme,

    - Yenidoğan bebeklerde sık bez ıslatma,

    - Sürekli meme emme isteği,

    - Kilo alamama,

    - Huzursuzluk.
  • Çocuğunuz diyabet hastası olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!

    DIABETES INSIPIDUS TANISI NASIL KOYULUR?

    İlk olarak çocuklarda su içme ve idrara çıkma sıklığı belirlenmelidir. 24 saat boyunca yapılan idrar ve içilen su miktarı not edilmelidir. Kanda hormonun düzeyi, elektrolitler ve böbreklerin çalışma kapasiteleri değerlendirilerek tanı kesinleştirilebilir.

    Antidiüretik hormonun eksik mi, yoksa etkisiz mi olduğunu belirlemek amacı ile ilaçlı test yapılması da gerekli olabilir.
  • Çocuğunuz diyabet hastası olabilir! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin!

    DIABETES INSIPIDUS TEDAVİSİ VAR MI?

    Bu hastalığın tedavisinde eksik olan hormon takviyesi yapılır. Antidiüretik hormonu içeren burun içine uygulanmak üzere hazırlanmış solüsyon, sprey ve hapları vardır. İlaçlar doktorun belirlediği dozlarda kullanılır.

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