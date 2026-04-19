        Çocuk tıp merkezinde yangın

        Çocuk tıp merkezinde yangın

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Duman nedeniyle hastalar ve personel tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 04:54 Güncelleme:
        İHA'nın haberine göre; yangın, Yahya Kaptan Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Havalandırma boşluğundan yükselen dumanı fark eden çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

        Kısa sürede hastane içinde yoğun duman oluşurken, içeride kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada hastane içinde bulunan hastalar, refakatçiler ve sağlık personeli kontrollü şekilde tahliye edildi.

        Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale başlatıldı.

        Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Adana'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüyler ürperten ifadeler
        Tüyler ürperten ifadeler
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Başkent'te kazanan G.Saray!
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        Esenyurt’ta “intihar” ihbarı cinayet çıktı
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        "Müzakerelerde ilerleme sağlanmazsa savaş yeniden başlayabilir"
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Eski Tunceli Valisinin oğlu tutuklandı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı ve derbi sözleri!
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Dışişleri Bakanı Habertürk'e konuştu
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        Sıralar siper olmuş
        Sıralar siper olmuş
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        Şarkıcı Rıza Tamer'e veda
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir