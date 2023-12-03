Çocukken yangında elini kaybeden Fethi Öğretmen öğrencilerinin rol modeli oldu

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Meslekte 21'inci yılını dolduran, birçok projeye katılan ve danışmanlık yapan 44 yaşındaki Fethi Ahmet Öner, hayat mücadelesi ile de öğrencilerine örnek oldu.

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"ANKARA'DA 6 AY TEDAVİ GÖRDÜM" Kayseri'nin Talas ilçesindeki Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 8 yıldır görev yapan ve başöğretmen unvanı alan Fethi Ahmet Öner, "Küçükken evde yangın kazası yaşadım. Vücudumun bazı bölgelerinde yanık izleri oluştu. Elazığ'da yanık tedavi merkezi olmadığı için Ankara'da, 6 ay tedavi gördüm. Operasyon üstüne operasyon geçirdim ve baya yıprandım. Engelli olduktan sonra hayat mücadelem daha da arttı. Hayatım boyunca hep mücadele ile yaşadım. Toplum içindeki ön yargıları yıkmak için hep mücadele ettim. Her türlü engelleri aşarak bu zamana geldim" dedi.