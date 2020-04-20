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Çocuklar için satranç turnuvası

İş Bankası, çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor. 9-14 yaş arası çocukların katılabileceği turnuva, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı hafta başlayacak.

İş Bankası

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 2005 yılından bu yana ana sponsoru olan İş Bankası, çocuklar için online satranç turnuvası düzenliyor. Turnuva, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı hafta başlayacak. Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Banka, online turnuva ile bütün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların sporla iyi vakit geçirmelerini sağlamış olacak.

“İş Bankası Online Satranç Turnuvası”, 24 Nisan-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. 9-14 yaş arası çocukların katılabileceği turnuvaya kayıtlar www.kumbaradergisi.com sitesi üzerinden yapılabilir. Çocuklar turnuvada; 9-10 yaş genel, 9-10 yaş kızlar, 11-12 yaş genel, 11-12 yaş kızlar, 13-14 yaş genel, 13-14 yaş kızlar olmak üzere 6 kategoride mücadele edecekler.

SATRANÇ SPORUNA BÜYÜK KATKI 

Türkiye İş Bankası’nın, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerine önemli katkı yapan satranç sporunun ülkemizde yaygınlaşması amacıyla 2005 yılında TSF’nin ana sponsorluğunu üstlenmesinin ardından, gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok sayıda başarılara imza atıldı. 2005’ten bu yana satranç alanında 25 dünya şampiyonluğu, 29 dünya ikinciliği, 38 dünya üçüncülüğü, 68 Avrupa şampiyonluğu, 67 Avrupa ikinciliği, 58 Avrupa üçüncülüğü elde edildi. Yine aynı süreç içerisinde Türkiye’de lisanslı sporcu sayısı 30 binden yaklaşık 932 bine, satranç antrenörü sayısı 2 binden yaklaşık 87 bine, satranç kulüplerinin sayısı ise 600’den 2 bin 206’ya yükseldi. Unvanlı sporcu sayısı ise 191 oldu.

Ülkenin dört bir yanında açtığı 25 bini aşkın satranç sınıfıyla ilköğretim okullarında çocukları satranç oynamaya teşvik etmeyi, öğretmenlerin dikkatini bu alana çekmeyi, olanakları sınırlı okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bankanın desteği ile ülkemizde son yıllarda en fazla lisanslı oyuncuya sahip spor dalı haline gelen satrançta, turnuvalarda kazanılan toplam madalya sayısı 490’a yükseldi.

Gerçekleştirdiği işbirlikleriyle satranç sınıflarını görme engelli okullar, ceza ve infaz kurumları ile sevgi evleri, çocuk evleri gibi yerlere de taşıdı. 2013 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evi, Çocuk Evi, Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi vb. 305 birimde toplam 422 satranç sınıfı açıldı.

2016 yılında, Çocuk ve Gençlik Ceza ve İnfaz Kurumları ile Çocuk Eğitimevleri’ne, 31 kuruma satranç malzemesi desteği veren İş Bankası, 2018 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Türkiye genelinde bulunan 17 görme engelli okula satranç sınıfı açtı.

TURNUVALAR (KATEGORİLER)

YARIŞMA TARİHİ

SON BAŞVURU TARİHİ

9 - 10 YAŞ GENEL

24 NİSAN CUMA

21 NİSAN SALI

9 - 10 YAŞ KIZLAR

29 NİSAN ÇARŞAMBA

26 NİSAN PAZAR

11 - 12 YAŞ GENEL

01 MAYIS CUMA

28 NİSAN SALI

11 - 12 YAŞ KIZLAR

06 MAYIS ÇARŞAMBA

03 MAYIS PAZAR

13 - 14 YAŞ GENEL

08 MAYIS CUMA

05 MAYIS SALI

13 - 14 YAŞ KIZLAR

13 MAYIS ÇARŞAMBA

10 MAYIS PAZAR

 

 

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