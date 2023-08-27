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"YABANCI BİRİNİN İÇERİ GİRMEMESİ LAZIM" Aracını sürekli olarak otoparka bırakan Gökhan Terzioğlu, "Orta katta bir çalışma var ama bilmiyorum neyin çalışması. Bir tozlanma var, hem yerleri temizliyorlar hem de arabaları yıkıyorlar. Aracım bir alt katta olduğu için bende yok. Aracımı sadece hafta sonları çıkarıyorum, iki senedir buradayım şimdiye kadar olmadı" dedi.

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Aracı ikinci katta bulunan Özgür Özomay ise "Yangın tüpleriyle oynamışlar herhalde. Araçlar toz olmuş, şimdi arabaları yıkayarak teslim ediyorlar. Benimkini yıkayıp verdiler. İlk defa duyuyorum. Daha önce yaşamadık ama bunun da yaşanmaması lazımdı, orada güvenlikler bekliyor. Nasıl olmuş bilmiyorum. Bilgim yok. Yabancı birinin içeriye girmemesi lazım. Herkesi tanıyorlar sonuçta, herkes mahallenin insanı. Biraz daha kontrol etmeleri lazım. Aldıkları paranın hakkını vermeleri lazım" diye konuştu.