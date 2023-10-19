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"Covid'in korkutucu olduğunu biliyorum ama Örümcek Adam gibi giyinmiş, arkanızdaki mutfak masasına tünemiş, "nefes aldığımı duyabiliyor musun?" diye fısıldayan 4 yaşında bir çocukla bir çocukla çalışmayı deneyin."