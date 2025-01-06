Çocuklarda tekrarlayan orta kulak iltihabı, işitme kaybı sebebi

Tıpta ‘otitis media’ adıyla bilinen orta kulak iltihabının, kulak zarının arkasındaki orta kulak boşluğunun iltihabi hastalığı olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Birgül Tuhanioğlu, hastalığın yetişkinlerde de görülmekle birlikte, daha çok çocuklarda ortaya çıktığının altını çizdi. Doç. Dr. Tuhanioğlu, orta kulak iltihabı hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Orta kulak enfeksiyonun en yaygın nedeninin virüs veya enfeksiyon kaynaklı olarak ortaya çıkan solunum yolu enfeksiyonları olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Özellikle çocuklarda, geniz eti büyümesi ve östaki kanalı tıkanıklığı, tekrarlayan orta kulak iltihabı ve kulakta sıvı birikmesine sebep olabilmektedir. Bu durum eğer zamanında tedavi yapılmaz ise kalıcı işitme kayıplarına yol açabilmektedir” diye konuştu.

Burun tıkanıklığına sebep olan solunum yolu enfeksiyonları ve dolayısıyla bu durumun tetiklediği orta kulak iltihaplarının kış aylarında daha sık görüldüğünü işaret eden Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Ayrıca çocuklarda tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti büyümesine yol açabilmekte ve büyümüş geniz eti de östaki kanalı tıkanıklığına yol açarak orta kulak havalanmasını bozmakta, böylece orta kulak enfeksiyonlarına zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.

KULAKTA AĞRI, TIKANIKLIK HİSSİ, ATEŞ VE İŞİTME GÜÇLÜĞÜ OLABİLİR

Orta kulak iltihabının belirtilerine değinen Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Orta kulak iltihabının her yaşta görülen yaygın belirtileri, bir veya her iki kulakta ağrı, kulakta tıkanıklık hissi, işitme güçlüğü, bazen kulaktan sıvı gelmesi, kulakta çınlama ve ateştir” dedi.

İLTİHAPLI KULAK AKINTISINA DİKKAT!

Kulak Burun Boğaz doktorunun yaptığı muayene neticesinde hastalığın belirtileri ve muayene bulguları ile birlikte orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulabileceğini belirten Doç. Dr. Tuhanioğlu, “Akut orta kulak iltihabında kulak zarı genellikle kızarık ve bombe görülür. Kronik orta kulak iltihabında kulak zarında delinme, havalanma bozukluğuna bağlı zarda çökme ya da iltihaplı kulak akıntısı görülebilmektedir” diye konuştu.